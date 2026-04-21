¿Boda secreta? Así sorprendieron Jack Quaid y Claudia Doumit a todos lejos de Hollywood

En una industria acostumbrada a las celebraciones espectaculares y altamente mediáticas, una historia de bajo perfil logró captar la atención global. La reciente unión de dos figuras del entretenimiento no solo confirmó rumores que circulaban desde hace tiempo, también puso en el centro de la conversación una tendencia poco habitual en Hollywood: la discreción.

Los protagonistas de The Boys, Jack Quaid y Claudia Doumit, sorprendieron a sus seguidores al casarse en secreto en una íntima ceremonia realizada en Australia, lejos de los reflectores.

La noticia se viralizó rápidamente no solo por el bajo perfil del evento, sino porque confirma una de las relaciones más seguidas por los fans de la exitosa serie.

Jack Quaid y Claudia Doumit, protagonistas de The Boys, se casan en secreto en Australia IG

¿Quiénes son Jack Quaid y Claudia Doumit, protagonistas de The Boys?

Jack Quaid alcanzó notoriedad internacional gracias a su interpretación de Hughie Campbell, uno de los personajes centrales de la historia. Por su parte, Claudia Doumit da vida a Victoria Neuman, una figura clave dentro de la trama por su ambición y complejidad.

La relación entre ambos trascendió la ficción y comenzó a generar especulación desde 2022. En ese momento, fueron vistos juntos durante la gira promocional de la tercera temporada en Sídney, donde se dejaron ver tomados de la mano.

Aunque optaron por mantener su vida privada fuera del foco mediático, fue hasta febrero de 2024 cuando Quaid confirmó públicamente el romance. El actor describió su relación como una conexión genuina que surgió a partir del tiempo compartido en el set, en medio del ritmo exigente de producción de la serie.

Jack Quaid y Claudia Doumit, protagonistas de The Boys, se casan en secreto en Australia IG

Así fue la boda secreta de los protagonistas de The Boys en Australia

La pareja, ambos de 33 años, decidió casarse en una ceremonia privada celebrada el 18 de abril de 2026 en Mona Farm, una exclusiva propiedad ubicada en Braidwood, un pequeño pueblo australiano situado a poco más de una hora de Canberra.

El lugar, con menos de 2 mil habitantes, ofreció el entorno ideal para una celebración discreta. El evento contó con acceso restringido y escasas filtraciones. Algunas imágenes circularon brevemente en redes sociales, pero fueron retiradas poco después.

En cuanto al estilo, Claudia Doumit eligió un vestido satinado en tono marfil con detalles florales, mientras que Jack Quaid optó por un traje rojo con bordados dorados de inspiración western.

A pesar del carácter privado del enlace, la ceremonia reunió a figuras destacadas del entretenimiento, entre ellas Meg Ryan y Dennis Quaid, padres del actor, así como celebridades como Tom Hanks, Kevin Costner, Alec Baldwin y Henry Golding.

Uno de los momentos más comentados de la celebración fue el primer baile de los recién casados, que tuvo lugar durante la recepción con la canción “Atlantis”, del cantante Donovan.

Jack Quaid y Claudia Doumit, protagonistas de The Boys, se casan en secreto en Australia IG

¿Por qué la boda de los protagonistas de The Boys se volvió viral?

El enlace se convirtió en tendencia global por diversos factores. Por un lado, el hermetismo con el que se organizó despertó la curiosidad del público. Por otro, la popularidad de la serie impulsó el interés de los seguidores, quienes ya habían especulado sobre la relación entre los actores.

La difusión momentánea de imágenes en redes sociales, seguida de su rápida eliminación, aumentó la conversación digital en torno al evento.

La boda también llamó la atención por el contraste entre el entorno rural y la presencia de invitados de alto perfil, una combinación poco habitual en este tipo de celebraciones.

Jack Quaid y Claudia Doumit, protagonistas de The Boys, se casan en secreto en Australia IG

La unión ocurre en un momento clave para The Boys, cuya quinta y última temporada se encuentra cerca de concluir su producción en medio de altas expectativas. Basada en los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson, la serie se consolidó como un fenómeno global gracias a su tono irreverente, su crítica social y el desempeño de su elenco.

Dentro de la historia, los personajes de Quaid y Doumit comparten múltiples escenas, lo que durante años alimentó las teorías de los seguidores sobre una posible relación fuera de la pantalla.

En la industria del entretenimiento, la boda fue interpretada como una alternativa a las celebraciones tradicionales de Hollywood. En lugar de un evento masivo, la pareja optó por un entorno íntimo que priorizó la cercanía con familiares y amigos. La convivencia entre figuras consolidadas y compañeros de la serie reflejó una coincidencia generacional poco común.

Para los habitantes de Braidwood, la llegada de celebridades generó sorpresa y expectativa. Comerciantes locales destacaron el impacto positivo en la economía del lugar, mientras que la comunidad mantuvo respeto por la privacidad del evento.

El entorno histórico del pueblo, caracterizado por su arquitectura colonial y ambiente tranquilo, ofreció un contraste notable con el universo violento y satírico que distingue a la serie.