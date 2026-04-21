Aespa anuncia concierto en México: conoce la fecha del “LIVE TOUR”

La espera terminó para los fans mexicanos del K-pop. El grupo surcoreano Aespa anunció oficialmente que volverá a presentarse en México como parte de su gira internacional “2026-27 Aespa LIVE TOUR”, una de las más ambiciosas de su carrera.

La cita será el 11 de septiembre de 2026 en la Ciudad de México, donde miles de seguidores podrán reencontrarse con el cuarteto integrado por Karina, Giselle, Winter y Ningning. Este anuncio ha provocado una ola de entusiasmo en redes sociales, donde el fandom, conocido como MY, ya anticipa un espectáculo de gran escala.

El regreso de Aespa no solo marca una nueva visita al país, sino que reafirma la conexión especial que la agrupación ha construido con el público mexicano en los últimos años.

México, parada clave en las giras de K-pop

Con esta nueva fecha, México se consolida como uno de los destinos más importantes para las giras internacionales del K-pop. La industria musical coreana ha encontrado en el país una base sólida de fans, lo que ha impulsado la llegada constante de artistas de primer nivel.

En el caso de Aespa, su historial en territorio mexicano respalda esta decisión. La agrupación ha tenido presentaciones destacadas que han registrado gran asistencia y una recepción entusiasta:

2023: Concierto en el Palacio de los Deportes con su gira “ SYNK: HYPER LINE ”.

en el Palacio de los Deportes con su gira “ ”. 2025 (febrero): Regreso al mismo recinto con “SYNK: PARALLEL LINE”.

Regreso al mismo recinto con “SYNK: PARALLEL LINE”. 2025 (mayo): Participación en el SMTOWN LIVE 2025 en el Estadio GNP Seguros.

Estos antecedentes explican por qué la capital mexicana vuelve a figurar dentro de su ruta global.

Una gira mundial que recorrerá cuatro continentes

El “2026-27 aespa LIVE TOUR” llevará a Aespa por distintas regiones del mundo, incluyendo Asia, América y Europa.

La gira arrancará en Seúl, Corea del Sur, en agosto de 2026, y continuará por ciudades clave como Taipéi, São Paulo, Santiago, San Miguel y la Ciudad de México, antes de dirigirse a Norteamérica con paradas en Canadá y Estados Unidos.

Posteriormente, el tour cruzará el Atlántico para recorrer importantes escenarios europeos en 2027, incluyendo Londres, París, Berlín y Barcelona, consolidando así su presencia global.

Esta extensa agenda demuestra el crecimiento internacional del grupo y su capacidad para llenar arenas en múltiples mercados.El comeback de Aespa impulsa su nueva etapa

El anuncio del tour llega acompañado de uno de los momentos más importantes en la carrera del grupo: su próximo regreso musical.

Aepa lanza nuevo album

Aespa lanzará su segundo álbum de estudio titulado LEMONADE el 29 de mayo de 2026. Este comeback representa una evolución en su propuesta artística, con un concepto que promete expandir su característico universo narrativo, el cual ha sido uno de los elementos distintivos de su identidad dentro del K-pop.

El nuevo material no solo marcará el sonido de esta etapa, sino que también será la base del espectáculo que presentarán durante su gira mundial, incluyendo su show en México.

Expectativa total entre los fans mexicanos

El anuncio del concierto ha generado una fuerte reacción entre los seguidores del grupo, quienes ya esperan detalles sobre la venta de boletos, precios y el recinto donde se llevará a cabo el evento en la Ciudad de México.

Se prevé que la demanda sea alta, considerando el crecimiento del fandom y el éxito de sus presentaciones anteriores. Además, el hecho de que el tour llegue tras el lanzamiento de LEMONADE incrementa aún más la expectativa.

Todo apunta a que será uno de los conciertos de K-pop más relevantes del año en México, consolidando a Aespa como una de las agrupaciones femeninas más influyentes de su generación.

Aespa

Con una fecha ya marcada en el calendario, el regreso de Aespa a México promete ser un evento imperdible que reunirá música, espectáculo y una conexión única con sus fans. Ahora solo queda esperar los detalles finales para asegurar un lugar en una de las noches más esperadas de 2026.