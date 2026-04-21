Frentes Políticos / 21 de abril de 2026

Tirantez. La revisión del acuerdo comercial volvió a colocar a México en modo negociación final, con la presidenta Claudia Sheinbaum midiendo cada palabra frente a Jamieson Greer, representante de Comercio de EU, en un encuentro que duró más de lo que suelen durar las cortesías diplomáticas. Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Economía, respalda el tono optimista, mientras del lado técnico se endurecen posiciones sobre reglas de origen y acero. La incorporación de Diana Alarcón, representante ante el Banco Mundial, y Julio Berdegué Sacristán, secretario de Agricultura, revela que el frente ya no es sólo comercial. Es político.

2. Rebote. El choque político en Baja California encontró un freno en tribunales y dejó mal parado al exgobernador Jaime Bonilla Valdez, hoy más activo en la denuncia que en la prueba. El fallo del juez federal desmontó la ofensiva mediática y exhibió la fragilidad de acusaciones lanzadas al calor de la cancelación de Next Energy, decisión impulsada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, que detonó la disputa. En medio, Carlos Alberto Torres llevó el tema al terreno legal y ahí cambió la dinámica, con réplica obligada y multa incluida. La política se incendia rápido; la evidencia, no. Acusar sin ésta es contraproducente. Siempre.

3. Pesca. Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del PAN, decidió ampliar el abanico y abrir la puerta a perfiles sin militancia, en busca de oxígeno rumbo a 2027, con la mira puesta en figuras con arrastre propio más que en cuadros partidistas. El acercamiento con Grecia Quiroz García, alcaldesa de Uruapan, no es casual: su posicionamiento local la vuelve pieza codiciada en un tablero donde escasean liderazgos. Mientras el panista explora rutas, Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de MC, adelanta cifras de triunfos como si el escenario ya estuviera resuelto. La oposición se mueve, pero sin centro. Y sin eje, cada apuesta juega sola.

4. Quintetas. La renovación parcial del árbitro electoral vuelve a tensar la cuerda, con Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del INE, administrando un organismo incompleto, mientras el reloj corre hacia la designación. Martín Faz Mora, consejero electoral, lanzó la advertencia sin rodeos: sin transparencia, el proceso nace cuestionado. La integración de quintetas por el Comité Técnico se volvió terreno de sospecha en un contexto donde cada asiento pesa más de lo habitual. Ocho consejeros no alcanzan para disipar dudas ni para sostener la carga política que viene. El INE resiste, pero con huecos. Y en política, estos vacíos cobran alta factura.

5. Interlocución. Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, abrió la puerta a una conversación necesaria al recibir a Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en un encuentro largo, donde se pusieron sobre la mesa desapariciones, migración y violencia de género. La cita ocurre en un momento en que Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, necesita sostener credibilidad internacional sin ceder control político interno. Que no haya declaraciones no implica vacío, sino cálculo. Gobernación asume el rol de bisagra frente a un escrutinio externo que no se puede esquivar. Urgen respuestas claras.