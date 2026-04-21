“Soy leyenda 2” toma forma: confirman director y revelan nuevos detalles de la secuela

La secuela de “Soy leyenda”, comienza a tomar forma luego de varios meses sin actualizaciones. A casi dos décadas del estreno de la primera película, el proyecto ya tiene director confirmado: Steven Caple Jr., quien ha estado al frente de producciones de gran escala en años recientes. Fue el propio cineasta quien reveló que trabaja en “Soy leyenda 2” para Warner Bros. Pictures, lo que marca un avance importante en esta esperada continuación.

La cinta original, protagonizada por Will Smith y basada en la novela de Richard Matheson, nos presentó a Robert Neville, un científico que sobrevive en una Nueva York devastada por un virus que arrasó con la humanidad. La historia combinó ciencia ficción con elementos de terror y se convirtió en un éxito en taquilla a nivel mundial.

Captura del tráiler "Soy leyenda"

Uno de los puntos clave para esta secuela, es que retomará el final alternativo de la primera entrega, en el que Neville logra sobrevivir. Esta versión, más cercana al libro original, plantea que los infectados conservan cierto nivel de conciencia, lo que cambia por completo la perspectiva de la historia.

El guionista Akiva Goldsman, quien también participó en la película de 2007, está de regreso para desarrollar esta nueva entrega.

En cuanto al elenco, se espera el regreso de Will Smith, acompañado por Michael B. Jordan, quien también fungirá como productor. Aunque los detalles de la trama aún se mantienen bajo reserva, se ha adelantado que la historia se desarrollará varios años después, mostrando un mundo donde la naturaleza ha comenzado a reclamar las ciudades abandonadas, lo que ha generado gran expectativa entre los fans del género.

Michael B. Jordan, actor y director estadounidense. Foto: Instagram michaelbjordan

Por ahora, “Soy leyenda 2” sigue en etapa de desarrollo y no cuenta con fecha oficial de estreno. Sin embargo, con el equipo creativo ya definido y nuevas pistas sobre su enfoque, todo apunta a que en los próximos meses podrían revelarse más detalles sobre el inicio de rodaje y el rumbo que tomará una de las secuelas más esperadas del cine de ciencia ficción.

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