¿Qué le pasó en un ojo? Galilea Montijo otra vez en polémica tras arreglo estético

La conductora Galilea Montijo otra vez está en polémica tras el arreglo estético al que recientemente se sometió. Un nuevo video muestra el supuesto cambio en uno de sus ojos.

Fue la experta en temas de la farándula conocida como ‘Chamonic’, quien subió un clip en donde se observa la actual apariencia física de Montijo y, con esas imágenes, cuestiona el cambio drástico en el rostro de la conductora tras el último procedimiento que se hizo en las cejas.

Ojo de Galilea Montijo en polémica tras arreglo estético

Galilea Montijo en nueva polémica. Especial

De acuerdo con ‘Chamonic’, Galilea Montijo sigue sorprendiendo por el arregló al que se sometió en la cara y que la misma conductora confirmó que se había hecho en marzo pasado.

La experta en temas de farándula refirió tener información que asegura que Galilea ‘se estiró la cara’.

Aunque ella insiste que no se operó, según me dicen sí se estiró la cara y aquí está una prueba donde se le ve un parche detrás del oído y el ojo se le ve como saltado. Lo curioso es que es del mismo lado donde se le ve el parche.

En las imágenes publicadas, se observa a Galilea Montijo en entrevista por la nueva temporada del concurso de cocina ‘Hoy soy el chef’. Ahí, supuestamente es donde se observa el cambio en uno de sus ojos.

Además, en la parte final del video se explica que Montijo estaría utilizando un parche, al parecer, tras someterse al tratamiento estético.

Si se fijan en todas las entrevistas que ha dado se tapa los oídos y procura no ser tomada de ese ángulo”, aseguró la periodista.

Asimismo, cuestionó sobre la forma de hablar de la conductora de televisión.

Su forma de hablar es como que arrastra la lengua o las carillas le quedaron grandes y mal o algo le pasó porque ella no hablaba así”.

‘Chanic’ opinó que ‘tocarse la ara es el peor error que toda artista o figura pública hace por vanidad’.

¿Responde la conductora a la controversia?

Luego de la publicación del video en donde se cuestiona qué le ocurrió en un ojo, la conductora subió a su cuenta de Instagram un video al lado de su hijo, en donde muestra su rostro de cerca.

Aunque no dijo nada sobre lo que se está diciendo de su apariencia física, y más bien se concentró en grabarse con su hijo, algunos opinan que fue una respuesta clara a las opiniones de su ojo.

En el video, Galilea se grabó únicamente mostrando su rostro, en donde claramente se pueden ver sus ojos.

Galilea Montijo en nueva polémica. Especial

¿Qué se hizo Galilea Montijo en el rostro?

El pasado mes de marzo, Galilea confirmó que se realizó un procedimiento estético no quirúrgico para levantarse una ceja que estaba desproporcionada. Explicó que experimentó una inflamación inesperada y temporal, desmintiendo que las fotos virales de su rostro "irreconocible" fueran reales, tomando la situación con humor en el programa que actualmente conduce.

El arreglo consistió en el levantamiento de ceja, específicamente la derecha, para corregir una asimetría.

La conductora admitió que la zona se inflamó considerablemente, un efecto que le tomó por sorpresa, pero que fue temporal.

En tanto, aclaró que, aunque hubo críticas, las imágenes extremas que circularon en redes sociales eran falsas o alteradas. Asimismo, recomendó realizarse retoques con profesionales y se mostró a favor de mejorar lo que a uno le moleste.

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