Magia, introspección y sensualidad: así fue el enigmático concierto de Jackson Wang en CDMX 

La noche del 20 de abril quedó marcada como algo más que un concierto: fue un reencuentro cargado de energía y emoción. Jackson Wang regresó a la Ciudad de México con su gira Magic Man II, en lo que significó su segunda visita al país como solista y la confirmación de un vínculo cada vez más sólido con su público mexicano, uno que ha crecido a la par de su evolución artística.

Desde horas antes, las inmediaciones del Palacio de los Deportes, recinto que en esta ocasión fue testigo del show que ofreció el cantante de origen chino en México, estaba rodeado de outfits inspirados en la estética oscura de Magic Man, pancartas, photocards fanmade y una energía que anticipaba que la noche sería especial.

Foto: Pablo Deyta / Ocesa

Adentro del Domo de Cobre, las fans de Jackson Wang comenzaron a emocionarse cuando la enorme pantalla, que estaba ubicada en el escenario, empezó a proyectar algunos de los videos del idol que se dio a conocer gracias a ser integrante del grupo de K-Pop GOT7.

Pero la locura se desató cuando las luces del Palacio de los Deportes se apagaron poco después de las 8:15 de la noche, indicando que la espera había terminado: Jackson Wang estaba por salir al escenario y vaya que lo hizo en grande.

Foto: Pablo Deyta / Ocesa

Jackson Wang se elevó a lo más alto del Palacio de los Deportes con la ayuda de un arnés, para así comenzar la interpretación del tema “High Alone”, acompañado de bailarines, mientras que los asistentes, no paraban de gritar.

Una vez que Jackson estuvo sobre el escenario, las siguientes canciones que interpretó fueron “Access” y “Hate to Love”, pertenecientes al álbum “Magic Man II”.

Y si la euforia apenas comenzaba, la sensualidad se desató cuando el cantante subió al escenario a algunas fans para bailarles y cantarles de cerca canciones como “Shadows on the Wall”, haciendo que las chicas que se encontraban a pocos centímetros de él aprovecharan la oportunidad para tocarlo y crear una intimidad que pocas veces se logra entre fanáticos y artistas.

Foto: Pablo Deyta / Ocesa

Tras este momento, Jackson cambió de vestuario, esta vez a uno completamente opuesto al que había usado en los primeros minutos del concierto. Ahora portaba un outfit completamente blanco, muy acorde para la siguiente parte de su show en donde pudo conectar con el público con temas más tranquilas, entre ellas “Not For Me” o “Blue”, una de las más esperadas de la noche. Sin embargo, uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando interpretó “Everything”, tema que logró conmoverlo hasta las lágrimas.

Una vez que el ambiente se había calmado, Jackson Wang volvió a levantar los ánimos, esta vez interpretando “BUCK”, “Let Loose” o “TITANIC”, canciones que armaron el ambiente de fiesta dentro del Palacio de los Deportes, haciendo que el público se levantara de sus asientos y aquellos que estaban en general no dejaran de brincar.

Foto: Pablo Deyta / Ocesa

Jackson tomó unos momentos para agradecer a sus fans y recordar las veces que ha visitado México en solitario.

“Estuve en México hace tres años y estoy muy agradecido. La Ciudad de México siempre ha sido una de las ciudades más locas para mí. La última vez estuve en Monterrey para Pal Norte y estuve feliz. Gracias a todos por venir, gracias por darme esta oportunidad de presentarme ante ustedes”.

Antes de terminar el concierto, Jackson Wang proyecto un cortometraje en el que mostró su lado más humano, dejando de lado al idol que hemos visto presentarse desde hace varios años sobre importantes escenarios, en grupo o solitario. Durante el video, Jackson se tomó unos minutos para hablar de lo más importante para él: sus padres. Fue así que al finalizar el clip se mostró en la pantalla una foto del cantante en su niñez junto a sus papás, para cantar “Dear:” y “Sophie Ricky”.

Foto: Pablo Deyta / Ocesa

El idol dedicó unas emotivas palabras a sus fans, a quienes les pidió ir a casa con cuidado, pero especialmente pensar en sus palabras:

Foto: Pablo Deyta / Ocesa

“Si mis fans son felices, yo también lo soy (…), no necesitas que alguien crea en ti, lo que importa es que tú creas en ti, así que encuentra tu magia y vívela”.

Jackson terminó su concierto con una gran fiesta en donde junto a sus bailarines hizo que el público saltara y bailará al ritmo de remixes de algunas de sus canciones, dando fin a un concierto de un poco más de dos horas.

PJG