Los looks más icónicos de Anne y Meryl en la gira de ‘El Diablo viste a la moda 2’

La gira promocional de ‘El diablo viste a la moda 2’ no solo ha elevado la expectativa por su estreno este 1 de mayo, también se ha convertido en un auténtico desfile global de alta costura. Anne Hathaway y Meryl Streep han conquistado cada ciudad con looks memorables que reafirman su estatus como íconos de moda, dentro y fuera de la pantalla.

‘El Diablo viste a la moda 2’ en México

Desde su primera parada en Ciudad de México, la dupla dejó claro que esta gira sería tan impactante como la película. El escenario elegido fue nada menos que la Casa Azul de Frida Kahlo, donde ambas ofrecieron una conferencia de prensa con looks que combinaron arte, elegancia y narrativa.

Meryl Streep y Anne Hathaway en la premiere de El Diablo se viste a la moda Especial

Hathaway apostó por un diseño negro de Schiaparelli con silueta camisera, falda asimétrica con flecos y un cinturón dorado que evocaba el surrealismo característico de la maison. Por su parte, Streep impactó con un traje rojo de Dolce & Gabbana, acompañado de blusa con moño y lentes oscuros, en un claro guiño al poder y sofisticación de Miranda Priestly.

Para la noche, el glamour subió de nivel en el Museo Anahuacalli. Hathaway brilló con un mini vestido de lentejuelas firmado por Stella McCartney, combinado con botas altas, mientras que Streep optó por un vestido camisero de satén azul de Schiaparelli, ceñido con un cinturón maxi y detalles dorados que reafirmaban su elegancia atemporal.

Anne Hathaway y Meryl Streep durante la presentación de la película El Diablo Viste a la Moda 2. ALEJANDRO AGUILAR

‘El Diablo viste a la moda 2’ en Tokio

La gira continuó en Tokio, donde ambas jugaron con la paleta clásica de la franquicia: rojo, negro y blanco. Hathaway deslumbró con un diseño de Valentino Haute Couture, strapless y con volantes tridimensionales, complementado con joyas de Bulgari. Su look fue un equilibrio perfecto entre dramatismo y sofisticación.

Streep, fiel a su estilo, eligió un conjunto de Chanel con estampados en rojo y blanco y detalles de flecos negros, acompañado de gafas oversized que recordaban inmediatamente a su icónico personaje.

En el fan event de Roppongi Hills, Hathaway volvió a apostar por Valentino con un vestido de silueta globo, mientras que Streep incorporó un conjunto tejido en azul eléctrico que aportó frescura al recorrido.

En Tokio apostaron por una paleta en rojo, negro y blanco con Valentino y Chanel. AFP

‘El Diablo viste a la moda 2’ en Tokio

En Seúl, la narrativa cambió hacia una estética más vanguardista. Hathaway sorprendió con un look estructural de Balenciaga y otro conjunto de Vaquera que combinaba un top escultórico con pantalones de piel, logrando un contraste entre lo barroco y lo minimalista.

Streep, por su parte, rindió homenaje directo al título de la película con un traje rojo de Prada, reafirmando su conexión con el universo de Miranda Priestly. También apostó por un enterizo de Celine que resaltaba una silueta moderna y poderosa.

Seúl marcó una etapa más vanguardista con diseños de Balenciaga, Prada y Celine. AFP

El cierre de la gira asiática en Shanghái fue simplemente espectacular. Streep llevó un elegante vestido satinado azul de Saint Laurent, acompañado de accesorios sofisticados que evocaban uno de los momentos más icónicos de la primera película: el discurso del “azul cerúleo”.

Hathaway, en contraste, optó por un look etéreo y romántico de Susan Fang, con flores de tul en tonos pastel que aportaban ligereza y fantasía a su imagen, demostrando su versatilidad estilística.

Hathaway destacó por su versatilidad entre lo romántico y lo estructural. Grosby

Más allá de las prendas, esta gira ha sido una celebración del poder de la moda como lenguaje. Cada look ha contado una historia, ya sea evocando el legado de la película original o reinterpretando el presente de la industria.

Con próximas paradas en Nueva York y Londres, Hathaway y Streep no solo están promocionando una película: están redefiniendo el concepto de tour de prensa, convirtiéndolo en una pasarela global donde el estilo, la narrativa y la cultura pop se encuentran.