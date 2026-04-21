Patricio Cabezut interpone amparo por su vinculación a proceso; compara su caso con Nodal

El actor Patricio Cabezut interpuso un amparo luego de ser vinculado a proceso por el presunto delito de abuso sexual, con el objetivo de que su caso sea revisado por un juez federal.

Cabe recordar que el también conductor fue acusado en mayo de 2024 por presunto abuso sexual en contra de sus hijas. Desde entonces, el proceso legal continúa en curso.

Patricio Cabezut presenta amparo y espera revisión del caso

En entrevista exclusiva para el programa Ventaneando, el periodista Daniel Aguilar dio a conocer que el actor ya presentó el recurso legal.

“Sí, nosotros ya entregamos el amparo, ya se recibió, ya se autorizó y ahora un juez de distrito tendrá la posibilidad de revisar de fondo por qué fui vinculado de la última acusación que recibí, la de hace dos años y que se ratificó la semana pasada. Ahora vamos a tener paciencia para que la autoridad revise y ver si sigo vinculado o se me desvincula”, explicó Cabezut.

El actor también informó que participó en una manifestación en apoyo a personas que, como él, no pueden tener contacto con sus hijos.

Según explicó, estas acciones buscan visibilizar la importancia del bienestar de niñas y niños, por encima de cualquier conflicto entre adultos.

Famosos que no pueden ver a sus hijos tras separaciones

Durante la conversación, Cabezut mencionó que no es el único caso dentro del mundo del espectáculo.

Señaló que ha tenido contacto reciente con Reynaldo Rossano, quien, según sus palabras, atraviesa un momento complicado por no poder ver a sus hijos.

También mencionó al actor Julián Gil, de quien dijo que actualmente radica fuera de México, y recordó el caso mediático del cantante Christian Nodal, que ha generado conversación en toda Latinoamérica.

“Cada quien lo canaliza y lo ve de manera diferente; he tenido mucho contacto últimamente con Reynaldo Rossano. Él está destrozado, está muy afectado por lo que le ha pasado durante los últimos tres años, y él lo maneja desde un punto muy personal y hay que ser respetuoso de eso. El caso de Julián Gil tengo entendido que ni siquiera vive en México; creo que él radica en Miami”.

Hasta el momento, el proceso legal continúa y será un juez quien determine si se mantiene o no la vinculación a proceso del actor. Cabezut señaló que, por ahora, esperará la resolución del amparo presentado.