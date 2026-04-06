Todo lo que revela el tráiler final de 'El diablo viste a la moda 2'

A casi dos décadas del estreno de 'El diablo viste a la moda', el tráiler final de su esperada secuela ha desatado furor en redes sociales, confirmando que la historia protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway está más vigente que nunca.

Detalles del tráiler final de ‘El diablo viste a la moda 2’

El adelanto de 'El diablo viste a la moda 2' deja claro que el universo de la icónica revista Runway ya no es el mismo. En el centro de la trama vuelve a brillar Miranda Priestly, interpretada nuevamente por Meryl Streep, quien ahora enfrenta uno de los mayores retos de su carrera: la crisis de los medios impresos en una era dominada por lo digital.

Miranda Priestly enfrenta la crisis de los medios impresos. IG

El tráiler muestra a una Miranda más vulnerable, pero igual de imponente, obligada a reinventarse para mantener su poder en una industria donde las redes sociales, las nuevas audiencias y la inmediatez han cambiado las reglas del juego. Su liderazgo es cuestionado y el futuro de Runway pende de un hilo, lo que añade una tensión completamente nueva a la historia.

¿Cuál será el papel de Emily Charlton?

Uno de los giros más interesantes es el papel de Emily Charlton, nuevamente interpretada por Emily Blunt. Ahora convertida en una poderosa ejecutiva dentro del mundo del lujo, Emily emerge como una rival directa de Miranda, disputando el control publicitario y estratégico de la industria. Este nuevo juego de poder promete ser uno de los ejes más explosivos de la trama.

Emily Charlton regresa como una poderosa rival en la industria. IG

¿Cuál será la trama de Andy Sachs en ‘El diablo viste a la moda 2’?

Por su parte, Andrea Sachs, interpretada por Anne Hathaway, regresa con una versión más madura y experimentada. El avance sugiere un reencuentro cargado de emociones con Miranda, donde la dinámica entre ambas ha evolucionado, pero mantiene esa chispa de confrontación que marcó la primera película.

Además, el regreso de Stanley Tucci como Nigel también ha emocionado a los fans, ya que su personaje continúa siendo un puente entre el pasado y el presente de la moda, aportando ese toque de ingenio y sensibilidad que lo convirtió en favorito.

Andy Sachs vuelve con una versión más madura y ambiciosa. IG

¿Qué sorpresas mostro el tráiler final de ‘El diablo viste a la moda 2’?

El tráiler no solo apuesta por la nostalgia, sino que introduce nuevas caras que refrescan la historia. Actores como Kenneth Branagh, Lucy Liu y Justin Theroux se suman al universo, ampliando las dinámicas dentro de una industria cada vez más competitiva.

En cuanto a la estética, el avance está cargado de todo lo que los fans esperan: pasarelas espectaculares, looks impecables, oficinas de lujo y escenarios internacionales que reflejan el glamour y la presión del mundo editorial.

El elenco original retoma sus papeles tras casi 20 años. IG

Uno de los detalles más comentados es la música del tráiler, que incluye el tema 'Runway', interpretado por Lady Gaga y Doechii, una combinación que refuerza el tono moderno y audaz de la secuela.

'El diablo viste a la moda 2' llegará a los cines el 1 de mayo de 2026, posicionándose como uno de los lanzamientos más esperados del año.