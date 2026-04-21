 'La verdadera Matryoshka', el documental con el que Karime Pindter reconectó su lado femenino 

Su fama como la Matryoshka se dio en Acapulco Shore, reality en el que estuvo durante 10 temporadas y que la consolidó como una personalidad mediática. Tras su paso por este proyecto televisivo, Karime diversificó su carrera en la conducción, como lo hizo en la sexta temporada de La Más Draga, proyecto al que le debe su incursión en el mundo del cine, pues gracias a este tuvo el pretexto perfecto para documentar su preparación previo a la gran final y darle forma a Karime Pindter La verdadera Matryoshka.

“El documental nace previo a la gran final de La Más Draga. Cada año los conductores hacen su performance, su número musical, y yo pedí que por favor me dejaran hacer mi universo, crear mi show. Tenía la súper idea, pero tenía un pequeño detalle: no sé bailar nada. Entonces empecé desde cero, pensé que eso se tenía que documentar y grabé varios meses hasta el gran día, hasta que se logra ese reto con muchísima dedicación. Además, todo mundo me ve en la pantalla con el producto hecho y quería que la gente viera cómo me preparo desde cero, sin maquillaje, vulnerable, con mi equipo de trabajo, con mi familia y con problemas”, contó a Excélsior Karime Pindter.

Tras varias semanas de preparación, la empresaria e influencer de 32 años, apoyada por expertos en baile, visuales y mucha disciplina, alcanzó su objetivo al presentar un número musical que le permitió desbloquear sus “dos pies izquierdos”.

La empresaria también contó que pudo hacer las paces con un lado que por mucho tiempo tuvo abandonado. NONA Agency

No obstante, más allá de eso, lo interesante del documental, que se estrena este 22 de abril en Cinemex, radica en la parte privada y a veces vulnerable de esta mujer que cuenta con más de seis millones de seguidores en Instagram y que se ha consolidado como una aliada de la comunidad LGBTIQ+.

Una de las cosas que más me ha costado en esta carrera es creérmela, creer en mí. He platicado con muchas mujeres exitosas y les digo: ‘Oye, ¿no te pones nerviosa?, ¿no te sientes de pronto insegura?’. Y todas me dicen: ‘Claro que me siento insegura, claro que me cuesta’. Creo que eso es parte de ser una persona normal; tienes que recordarte a ti misma que te quieres. En este documental se retrata mucho de cómo me preparé para vencer estos miedos y no me había dado cuenta de lo desconectada que estaba con mi lado femenino”, compartió.

Pindter fue determinante al decir que a muchas mujeres les falta conectar con esa parte y no perdió la oportunidad de mandarles un mensaje.

Yo les diría que se quieran, que se vean al espejo y se repitan que se caen bien, que son bellas, que ellas pueden y, literal, echarle ganas a lo que quieran, trabajar mucho en eso y dedicarse un tiempo de salud mental para estar conectadas con ellas mismas”, expresó la influencer.

Karime Pindter La verdadera Matryoshka marca el debut como directora, productora y guionista de la mexicana, y se podrá ver a partir de este miércoles en 65 salas del país. Finalmente, se le preguntó cómo se percibe hoy tras la fama y los logros obtenidos.

“No sé qué peso tenga en esta industria, pero estoy muy feliz de lo que he logrado y de la comunidad que he hecho, que son mis ‘perrísimos’ (así llama a sus fans). Creo que sí ha habido una evolución desde que empecé hasta el día de hoy; la gente me ha conocido más, pero es de mucho aprendizaje, paciencia y de seguir logrando más retos”, remató Pindter, de 32 años.