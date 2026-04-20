¿Celos? El momento entre Meghan Markle, Harry y una fan que se hizo viral

La reciente gira de Meghan Markle y el príncipe Harry por Australia no solo acaparó titulares por su agenda filantrópica, sino también por un inesperado momento que terminó convirtiéndose en fenómeno viral.

Lo que parecía una visita más dentro de su recorrido por Melbourne, Sídney y Canberra, terminó generando conversación global por un gesto espontáneo que desató todo tipo de interpretaciones.

¿Qué le pasó a Meghan y a Harry?

La pareja llegó a Melbourne como parte de un viaje de cuatro días enfocado en causas sociales, salud mental y apoyo a veteranos, incluyendo iniciativas vinculadas a los Invictus Games. Uno de los momentos más significativos de su agenda fue su visita al Royal Children’s Hospital, un lugar cargado de simbolismo para la historia de la realeza británica, ya que décadas atrás también fue visitado por Diana de Gales y el entonces príncipe Carlos.

Una fan rompe el protocolo al tocar al príncipe durante un evento público. Reuters

Durante su recorrido por el hospital, los duques de Sussex se mostraron cercanos, relajados y atentos. Conversaron con pacientes, familias y personal médico, se tomaron selfies, se agacharon para hablar con niños en sillas de ruedas y dedicaron tiempo a escuchar historias personales.

La escena era la de una pareja comprometida con sus causas, en una dinámica mucho más accesible que la rigidez protocolaria de sus años dentro de la familia real. Sin embargo, en medio de ese ambiente cálido, ocurrió un instante que cambiaría el foco de la conversación.

Meghan Markle, incómoda ante el gesto de una fan de Harry

Un video captado por asistentes mostró el momento en que una mujer del público tocó al príncipe Harry por la espalda de forma insistente para llamar su atención y señalarle algo en el cielo. El gesto, aparentemente inocente, rompió con el protocolo tradicional que suele rodear a figuras de la realeza.

Lo que hizo que el clip explotara en redes sociales fue la reacción de Meghan. En las imágenes, la duquesa aparece con una expresión seria, que muchos usuarios interpretaron como incomodidad o sorpresa ante la cercanía de la fan.

Bastaron segundos para que el momento se convirtiera en tema de debate: ¿fue una reacción natural o una muestra de incomodidad frente a la ruptura de normas no escritas?

¿Fan se excedió con el príncipe Harry?

Mientras algunos defendieron a la mujer, argumentando que se trató de un acto espontáneo motivado por la emoción, otros señalaron que tocar a una figura pública —y especialmente a alguien con pasado real— puede percibirse como una invasión del espacio personal.

La reacción de Meghan generó debate en redes sociales. AFP

En ese contexto, la reacción de Meghan fue leída por muchos como un reflejo de su experiencia previa con las estrictas reglas de la monarquía. A pesar de la polémica, el resto de la visita transcurrió con normalidad.

La pareja continuó con su agenda, reforzando su compromiso con causas sociales y mostrando una imagen cercana ante el público australiano, que en su mayoría los recibió con entusiasmo. Lejos del incidente viral, su paso por el país reafirmó el camino que han construido desde que decidieron alejarse de la primera línea de la realeza en 2020.

El viaje concluyó días después, cuando los duques regresaron a California, donde los esperaban sus hijos, Archie Mountbatten-Windsor y Lilibet Diana Mountbatten-Windsor. Meghan compartió en redes sociales algunos detalles del reencuentro familiar tras la intensa gira.

Al final, más allá de la polémica, el momento dejó claro que cada aparición de Meghan y Harry sigue siendo observada al detalle. Y que, en la era de las redes sociales, un simple gesto puede convertirse en una conversación global en cuestión de segundos.