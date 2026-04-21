Fallece Ricardo de Pascual, actor que dio vida al Señor Calvillo en El Chavo del 8

El actor y comediante mexicano Ricardo de Pascual, reconocido por su participación en El Chavo del 8, falleció a los 85 años, dejando un legado en la televisión que marcó a generaciones en México y América Latina.

Con una trayectoria de más de seis décadas, el intérprete formó parte del universo creado por Roberto Gómez Bolaños, consolidándose como uno de los rostros recurrentes en programas emblemáticos de comedia.

¿De qué murió Ricardo de Pascual? Esto se sabe

Durante las primeras horas de este martes 21 de abril se confirmó el fallecimiento del actor y comediante mexicano Ricardo de Pascual, a los 85 años. Aunque no se reveló cuál fue la cuasa de muerte.

La noticia provocó reacciones inmediatas en el medio artístico, especialmente entre quienes formaron parte de El Chavo del 8, producción en la que participó el reconocido intérprete.

La muerte del actor fue dada a conocer por la Asociación Nacional de Actores (ANDA), que difundió un mensaje a través de sus redes sociales en el que expresó:

La Asociación Nacional de Actores lamenta el sensible fallecimiento de nuestro compañero Ricardo de Pascual. Nuestro más sentido pésame a familiares, amistades y colegas. QEPD.

Ricardo de Pascual X

¿Qué padecimientos sufría Ricardo Pascual?

En los últimos años, el actor enfrentó problemas de salud derivados de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), un padecimiento progresivo que afecta la respiración.

Según Mayo Clinic, la EPOC provoca una obstrucción del flujo de aire en los pulmones, lo que dificulta la respiración y suele estar asociada al tabaquismo prolongado.

En una conversación con la periodista Matilde Obregón, el actor habló abiertamente sobre su enfermedad.

Tengo EPOC porque no entendí que el cigarro hace daño. De joven fumé 20 años, tengo 45 sin fumar. Aprendí a fumar con una obra de teatro y se me quedó el vicio. Después ya era mucho, hasta tres cajetillas diarias.

¿En qué proyectos participó Ricardo Pascual?

Dentro del universo de El Chavo del 8, uno de sus papeles más recordados fue el del Señor Calvillo, un empresario que buscaba comprar la vecindad, generando tensión con los protagonistas.

También formó parte de proyectos como El Tesoro del Saber, Odisea Burbujas y No empujen, además de incursionar en telenovelas como El manantial, Camaleones, Por siempre mi amor y Vecinos, lo que le permitió mantenerse vigente durante décadas y consolidarse como un rostro reconocido dentro de la industria del entretenimiento en México.