¿Shakira o una doble? Su presentación en la inauguración del Mundial desata controversia

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 reunió este 11 de junio a diversas figuras de la música internacional en el Estadio Sede Ciudad de México, escenario que volvió a hacer historia al albergar una nueva apertura de la máxima justa futbolística.

Entre los artistas invitados destacaron Shakira, Burna Boy, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules y Maná, quienes participaron en un espectáculo diseñado para dar inicio al torneo.

Shakira durante los ensayos previos a la inauguración del Mundial. Foto: Instagram shakira

Aunque el evento contó con numerosas actuaciones, una de las que más llamó la atención fue la de Shakira. Sin embargo, más allá de su presentación musical, lo que terminó acaparando la conversación en redes sociales fueron las reacciones de algunos internautas respecto a su apariencia.

Usuarios comenzaron a compartir publicaciones en las que aseguraban que la intérprete lucía diferente a como suele verse habitualmente, lo que dio pie a diversas especulaciones.

Foto: Redes sociales

Surgen teorías en redes sociales:

Entre los comentarios que circularon en distintas plataformas, algunos usuarios afirmaron que los rasgos físicos de la cantante parecían distintos, mientras que otros señalaron que el maquillaje, la iluminación y los accesorios utilizados durante el espectáculo pudieron influir en esa percepción.

Incluso hubo quienes llevaron las especulaciones más lejos y sugirieron, sin presentar pruebas, que una doble habría ocupado su lugar durante la ceremonia.

Las opiniones se dividieron entre quienes cuestionaron su imagen y quienes defendieron a la artista, argumentando que los efectos de producción, las cámaras y el maquillaje pueden modificar considerablemente la apariencia de una persona durante una transmisión masiva.

Hasta el momento, Shakira no se ha pronunciado sobre los comentarios que surgieron tras su participación en la inauguración del Mundial 2026.

Las reacciones no tardaron en aparecer en redes sociales, donde algunos usuarios expresaron su sorpresa por la apariencia de la cantante. Entre los comentarios que se pudieron leer destacan:

Piratería de Tepito?"

Mucho maquillaje y gafas si es shakira solo que como se puso maquillaje enorme para que no se note su edad se ve artificial"

El color de la cara nada que ver parecía una máscara de caucho"

Foto: Especial

Estaba haciendo playback"

Parecía de la película donde están las rubias"

Pusieron una doble"

Pasaron 16 años de Sudáfrica 2010 y el waka waka, a ella también le pasaron 16 años a menos que sea una extraterrestre”.

Los mensajes avivaron el debate entre quienes cuestionaron su imagen y quienes salieron en su defensa.