¡Oye mi amor! Maná se roba el show de inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México

Desde el más allá, Selena prendió el Estadio Ciudad de México, previo al espectáculo de la inauguración del Mundial 2026 donde México es anfitrión.

Ya con los bailarines en posición, Selena fue la encargada de abrir el karaoke masivo.

Después el escenario le tocó a los ancestros quienes a las 11:42 horas hicieron el llamado con sus bailes y el copal para purificar el ambiente.

Maná ‘prende’ en el Estadio Ciudad de México

Maná en el Estadio Ciudad de México. Especial

Maná fue el primero en abrir el escenario para hacer retumbar el estadio con el “Oye mi amor”.

Con Belinda y Los Ángeles Azules, el Estadio comenzó a bailar, no al ritmo del son de la negra como los bailarines en el terreno, sino al ritmo de cumbia.

“Qué calor” siguió la fiesta con un J Balvin cobijado por la afición mexicana quien está lista para echar la fiesta con los colombianos.

Con Shakira le costó a la afición porque la canción no termina de pegar en el gusto de los mexicanos quienes no la cantaron porque no se la sabían, pero sí estuvieron dispuestos a bailarla.

Con los fuegos artificiales estalló el “México, México” porque cuando se trata de futbol estamos listos para darlo todo.

Así acabó el espectáculo de inauguración después de 15 minutos exactos.