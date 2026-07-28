Videos impactantes de los daños por el terremoto de magnitud 7.1 en Japón

A través de las redes sociales se han difundido impactantes videos que muestran la fuerza del terremoto de magnitud 7.1 que sacudió este martes el suroeste de Japón, dejando un saldo preliminar de al menos 50 personas hospitalizadas, 12 edificios colapsados y más de 45 mil hogares sin suministro eléctrico, de acuerdo con información de las autoridades japonesas y medios locales.

El movimiento telúrico se registró a las 16:27 horas (tiempo local), equivalente a las 07:27 GMT, con epicentro en la isla de Kyushu, una de las regiones con mayor actividad sísmica del archipiélago. La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) informó que el sismo alcanzó el nivel 7 en la escala de intensidad sísmica Shindo, la máxima categoría de esta medición utilizada para evaluar la intensidad con la que se perciben los terremotos.

"Las cámaras capturan el momento en que un terremoto de magnitud 7.1 golpea el suroeste de Japón, dejando sin electricidad a miles de hogares", publicó Al Arabiya English en la plataforma X.

"El terremoto registra el nivel más alto posible en la escala de intensidad sísmica Shindo de Japón, según la Agencia Meteorológica de Japón", añadió el medio.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, confirmó que hay múltiples personas heridas y aseguró que el Gobierno mantiene activados los protocolos de emergencia para atender a la población afectada.

Además de los daños estructurales, las autoridades reportaron cortes de energía eléctrica, incendios aislados y afectaciones en carreteras y puentes, lo que ha complicado las labores de evaluación de daños en diversas localidades de la prefectura de Kumamoto.

El geólogo egresado del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Sergio Almazán, compartió imágenes de la explosión registrada en un centro comercial Aeon Mall, en Kumamoto. De acuerdo con su reporte, el segundo piso colapsó y varias personas quedaron atrapadas en el interior del inmueble.

Por su parte, el periodista Pascal Beltrán del Río difundió un video en el que señala: "Kumamoto, en el suroeste de Japón. Reportan personas atrapadas en un centro comercial. El sismo fue tan fuerte que se sintió en Corea del Sur".

Testigos narran momentos de pánico

Habitantes de la zona afectada describieron escenas de gran tensión durante el movimiento sísmico. Un periodista de la cadena NHK, ubicado en la prefectura de Kumamoto, relató que la intensidad del terremoto fue tan fuerte que le resultó imposible mantenerse de pie.

"Los temblores eran extremadamente fuertes y continuaban incluso varios minutos después. Muchas personas sentimos una gran impresión por la violencia del movimiento", declaró durante una transmisión en vivo.

Japón, uno de los países con mayor actividad sísmica

El terremoto revive el recuerdo de los devastadores sismos registrados en Kumamoto en 2016, cuando dos movimientos de magnitudes 6.5 y 7.3 dejaron 273 personas fallecidas y más de 2 mil 800 heridas, convirtiéndose en uno de los desastres naturales más graves de la última década en Japón.

Ubicado sobre la convergencia de cuatro placas tectónicas, en el denominado Anillo de Fuego del Pacífico, Japón registra cientos de terremotos cada año. Aunque la mayoría son de baja intensidad, algunos alcanzan niveles destructivos debido a la profundidad del epicentro y su cercanía con zonas densamente pobladas.

El país también mantiene vivo el recuerdo del devastador terremoto y tsunami de magnitud 9.0 ocurrido en 2011, que dejó cerca de 18 mil 500 personas muertas o desaparecidas y provocó la crisis nuclear de Fukushima, considerada una de las peores emergencias atómicas de la historia reciente.

Más recientemente, el 20 de abril, un sismo de magnitud 7.7 sacudió el norte del país y dejó al menos diez personas heridas. Tras ese evento, las autoridades emitieron un aviso especial por el riesgo de un terremoto superior a magnitud 8.0, medida que fue levantada una semana después.

Mientras tanto, los organismos de emergencia continúan evaluando los daños provocados por el terremoto de magnitud 7.1. Equipos de rescate trabajan en las zonas más afectadas para localizar posibles víctimas, atender a los heridos y restablecer los servicios básicos.

Las autoridades japonesas recomendaron a la población mantenerse atenta a la información oficial, debido a la posibilidad de réplicas, un fenómeno habitual tras un terremoto de gran intensidad.