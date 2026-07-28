Pide fiscal en San Diego cancelar cargos a El Mayo

El fiscal federal para la frontera de California con México, Adam Gordon, pidió a la corte federal en San Diego desestimar los cargos contra Ismael "El Mayo" Zambada.

Gordon solicitó “que el tribunal desestime con carácter definitivo la acusación sustitutiva” contra El Mayo “y revoque la orden de arresto” que fue girada antes de que El Mayo fuera secuestrado y entregado en Nuevo México en julio del 2024.

El Mayo fue detenido y procesado, y el pasado 20 de julio sentenciado a pasar el resto de su vida en prisión.

“Con base en las razones expuestas, esta moción se presenta en aras de la justicia”, explicó Gordon. La solicitud a la corte también es a nombre del fiscal sustituto y todo el equipo de la fiscalía.

En San Diego, El Mayo enfrentaba cargos que lo identificaban como dirigente del Cartel de Sinaloa y coordinador de rutas de narcotráfico.

Los cargos fueron por conspiración para importar y distribuir narcóticos. Se le imputaba la coordinación logística para el envío de grandes cargamentos de cocaína, heroína y metanfetamina hacia el sur de California.

También por liderazgo de una empresa criminal continua. Se le señalaba como uno de los principales operadores y líderes del Cártel de Sinaloa, dirigiendo operaciones de distribución y actos de violencia para favorecer las actividades del grupo criminal y por lavado de dinero.

La investigación incluía cargos relacionados con el manejo de capitales ilícitos provenientes del narcotráfico.

Los cargos probablemente también enfrentaban a El Mayo Zambada a cadena perpetua en un tribunal en San Diego, aunque, al declinar los cargos, la fiscalía cancela la posibilidad de pedir o recomendar una condena.