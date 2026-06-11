¿Excesivo o merecido? Esto es lo que pagó Shakira por su outfit de inauguración para el Mundial

La inauguración del Mundial 2026 dejó momentos memorables para los aficionados al futbol, pero también para los amantes de la música y la moda. Shakira volvió a demostrar por qué es una de las artistas más influyentes del planeta al encabezar el show inaugural junto a Burna Boy.

La barranquillera fue una de las protagonistas de la ceremonia celebrada en el Estadio Ciudad de México, donde interpretó por primera vez en vivo 'Dai Dai'. Sin embargo, además de su actuación, hubo otro elemento que llamó la atención en redes sociales: el impresionante outfit que lució sobre el escenario.

¿Quién diseñó el look de Shakira para el Mundial?

La cantante apareció sobre el escenario con un conjunto que combinaba energía, glamour y funcionalidad. El look estaba compuesto por un body amarillo vibrante, una minifalda blanca con detalles en tonos lilas, lentes de sol y zapatillas deportivas blancas, una propuesta moderna que evocó el estilo que la artista ya había mostrado en el videoclip oficial de 'Dai Dai'.

La cantante interpretó junto a Burna Boy el tema oficial “Dai Dai” ante millones de espectadores. Reuters

Detrás del diseño se encontraba Off-White, la influyente firma fundada por el fallecido diseñador Virgil Abloh. Aunque actualmente la marca continúa su legado creativo, sigue siendo una de las casas más importantes dentro del llamado lujo contemporáneo, famosa por mezclar moda urbana con piezas de alta gama. Lo que muchos se preguntan ahora es cuánto puede costar un atuendo como el que lució Shakira durante la inauguración.

¿Cuánto costo el look de Shakira para el Mundial?

A diferencia de las prendas disponibles en tiendas, el vestuario de la cantante fue desarrollado exclusivamente para ella. Este tipo de piezas personalizadas no suele comercializarse al público y requiere un complejo proceso de diseño que involucra patronistas, especialistas en confección, expertos en vestuario escénico y equipos creativos que trabajan durante semanas para conseguir un resultado único.

Su look personalizado de Off-White acaparó la atención tanto como su presentación musical. Reuters

Los especialistas en moda señalan que los diseños personalizados de firmas de lujo pueden alcanzar cifras muy elevadas. Mientras que una prenda comercial de Off-White puede costar entre 6 mil y 60 mil pesos mexicanos dependiendo del tipo de artículo, una pieza exclusiva creada para una celebridad de talla internacional puede multiplicar varias veces ese valor.

De acuerdo con estimaciones realizadas por expertos del sector, un look personalizado de una firma de lujo para un evento global de esta magnitud podría oscilar entre los 20 mil y los 80 mil dólares, es decir, entre aproximadamente 370 mil y 1.5 millones de pesos mexicanos.

El outfit combinó un body amarillo, minifalda blanca con detalles lilas y accesorios de estilo urbano. AFP

El monto final depende de factores como los materiales utilizados, el tiempo de confección, los acabados artesanales y las necesidades específicas del espectáculo. En el caso de Shakira, el diseño tenía que permitirle bailar, desplazarse por un escenario de gran tamaño y ejecutar la coreografía sin comprometer la comodidad ni el impacto visual.

¿Quién es el estilista de Shakira?

Detrás de cada detalle existe una estrategia completa de imagen coordinada por su estilista de confianza, Nicolás Bru, quien se encargó de construir una propuesta capaz de transmitir fuerza, modernidad y conexión con el espíritu festivo del Mundial.

La pieza fue diseñada exclusivamente para la artista y no está disponible para el público. AFP

La elección de Off-White tampoco fue casual. La marca representa una fusión entre el lujo y la cultura urbana, dos elementos que encajan perfectamente con la evolución artística de Shakira y con la imagen contemporánea que buscaba proyectar durante la inauguración.

Las ceremonias de apertura de los grandes eventos deportivos han dejado de ser únicamente espectáculos musicales para convertirse también en escaparates internacionales de moda. Cada detalle es analizado por expertos, seguidores y usuarios de redes sociales, desde el maquillaje hasta los accesorios.

Por supuesto, las opiniones sobre el posible valor del outfit han sido divididas. Mientras algunos consideran exagerado invertir cientos de miles de pesos en un vestuario para una sola presentación, otros argumentan que se trata de una inversión justificada para un espectáculo visto por cientos de millones de personas en todo el planeta.

Lo cierto es que Shakira volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las artistas más influyentes del entretenimiento mundial y consiguió nuevamente que todos hablaran de ella en uno de los días más importantes del año.