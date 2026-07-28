¿Hay romance? El lujoso regalo que Fede Vigevani le dará a Karina Torres en La Casa de los Famosos

La nueva temporada de La Casa de los Famosos México 2026 apenas comienza y ya hay una dupla que está llamando especialmente la atención de los espectadores. Se trata de Fede Vigevani y Karina Torres, quienes protagonizaron uno de los momentos más comentados de los primeros días del reality.

En esta edición, el famoso youtuber tiene una participación diferente al resto de los habitantes. Fede ingresó a la casa como infiltrado y su misión consiste en cumplir distintos retos que serán impuestos por el público. A diferencia de los demás, no puede ser nominado ni expulsado, pero debe convivir con sus compañeros como si fuera un participante más.

Por eso, cada movimiento del creador de contenido es seguido con atención. Y la situación se volvió todavía más interesante después de que ganara la primera prueba de líder de la temporada.

Como ocurre cada semana en el programa, los habitantes se enfrentaron a una dinámica para conseguir el liderazgo. Esta vez, el reto estuvo relacionado con la realidad virtual y, después de competir contra sus compañeros, Fede terminó como ganador.

Fede gana la prueba de líder dentro de La Casa de los Famosos México 2026

El premio no fue menor. Además de conseguir inmunidad durante la primera semana, el youtuber recibió una camioneta. El hecho generó algunas críticas entre quienes consideran que Fede no debería recibir los mismos premios que los habitantes, debido a que su papel dentro del reality es distinto.

Sin embargo, el creador de contenido encontró una manera de darle la vuelta a la situación.

Durante la misma noche, Fede reveló que tenía pensado regalarle la camioneta a Karina Torres, una de las integrantes que más ha conectado con el público desde el inicio de la temporada.

El anuncio tomó por sorpresa a los seguidores del programa y rápidamente comenzaron las especulaciones. Algunos usuarios interpretaron el gesto como una muestra de amistad, mientras que otros se preguntaron si detrás de la decisión podría existir algo más.

Karina Torres y Fede Vigevani suben juntos a La Suite

La situación se volvió todavía más llamativa cuando Karina Torres fue elegida por el público para acompañar a Fede en La Suite.

Los espectadores tuvieron la posibilidad de votar por el habitante que compartiría este espacio con el líder de la semana y la elegida fue precisamente Karina. La influencer recibió la noticia con sorpresa, aunque todo indica que no le desagradó la idea.

Antes de subir, Karina incluso habló con Aldo y Gema sobre los nervios que le provocaba pasar tiempo a solas con Fede. Fiel a su estilo, hizo varias bromas sobre lo que podría ocurrir durante la noche y hasta mencionó que llevaba un baby doll en su maleta.

Yo en arrastrada, dijo. "Me va a decir que me da la camioneta, pero que no lo toque.

Entre risas, también bromeó con la posibilidad de que Fede le entregara la camioneta, pero bajo la condición de que ella no lo tocara. Sus comentarios provocaron reacciones entre sus compañeros y, claro, también entre quienes siguen la transmisión del reality.

Foto: Instagram Karina Torres

Karina reconoció que estaba nerviosa porque no sabía de qué hablar con el youtuber y hasta llegó a preguntarse si sus conversaciones serían interesantes.

Ya en La Suite, ambos comenzaron a convivir de una manera más relajada. Para romper el hielo, Karina propuso jugar una partida de billar y aprovechó el momento para confesarle directamente a Fede que estaba nerviosa por dormir con él.

Nos vamos a echar una partidita para romper el hielo porque no sé qué voy a platicar contigo. Andaba nerviosa. No somos del mismo cuarto, dijo.

La conversación y la convivencia entre ambos no tardaron en generar comentarios en redes sociales. Aunque por ahora no existe una relación sentimental confirmada entre Fede Vigevani y Karina Torres, la combinación del regalo, la convivencia en La Suite y las bromas de la influencer ya hizo que algunos seguidores comiencen a hablar de un posible romance.

Foto: Instagram Fede Vigevani

Lo cierto es que la temporada apenas está comenzando y todavía queda mucho por ver dentro de La Casa de los Famosos México 2026. Mientras tanto, el supuesto "regalo de amor" sigue dando de qué hablar y habrá que esperar para saber si la cercanía entre Fede y Karina se queda en una simple amistad o termina convirtiéndose en una de las historias más comentadas del reality.