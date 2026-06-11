Danny Ocean pone a perrear a ‘adelitas’ durante show mundialista en CDMX | VIDEO

El cantante venezolano de música urbana, Danny Ocean, puso a perrear a ‘adelitas’ que lo acompañaron durante el show inaugural del Mundial 2026, en el Estadio Ciudad de México, previo al encuentro entre México y Sudáfrica.

Luego de que Maná puso a bailar a los asistentes y a corear el clásico ‘Oye mi amor’, tocó el turno a Danny Ocean, quien entró fuerte para seguir con la presentación previo al primer partido de la justa deportiva.

Danny Ocean pone a perrear a ‘adelitas’ en show mundialista en CDMX

Danny Ocean en show del Mundial 2026 en CDMX. Especial

Con mujeres vestidas de ‘adelitas’ a su alrededor, Danny Ocean se colocó en el centro del escenario con una copa mundial gigante atrás de él, en color dorado.

El venezolano entonó la canción ‘Partidazo’, la cual fue lanzada el 5 de junio de 2026 como parte del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Danny Ocean en show del Mundial 2026 en CDMX. Especial

Cuando inició la música al ritmo de una mezcla de pop urbano, ritmo bailable y la melodía pegajosa, lo que más llamó la atención de la presentación fue que las mujeres vestidas con trajes típicos iniciaron con el ‘perreo’.

Con movimientos sensuales, ondeando sus vestidos de un lado a otro y estirando sus trenzas hacia arriba, las ‘adelitas’ se robaron el show, dejando un momento histórico lleno de humor y emoción.

¿Qué saber sobre la canción ‘Partidazo’?

La canción fue concebida para capturar la emoción, la pasión y el ambiente festivo que rodean al futbol. Se describe como una pieza orientada a convertirse en uno de los himnos de celebración del Mundial, con una fuerte esencia latina y pensada especialmente para conectar con los aficionados del continente americano.

"Partidazo" forma parte de un proyecto musical global compuesto por 18 canciones de distintos géneros, desde pop y reguetón hasta afrobeats, K-pop y música regional mexicana. El objetivo del álbum es servir como banda sonora oficial del Mundial y reflejar la diversidad cultural de los tres países anfitriones.

La importancia del tema va más allá de la música. Gracias a "Partidazo", Danny Ocean se convirtió en el primer artista venezolano en formar parte de la banda sonora oficial de una Copa del Mundo de la FIFA, un logro destacado dentro de su carrera internacional.

Además, el lanzamiento de la canción coincidió con la confirmación de Danny Ocean como uno de los artistas que participarían en la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en el histórico Estadio Azteca. Su presencia en el álbum y en la inauguración consolidó su papel como uno de los representantes latinos más importantes del evento.

¿Quién es Danny Ocean?

Es un cantante, compositor y productor musical venezolano cuyo nombre real es Daniel Alejandro Morales Reyes. Nació el 5 de mayo de 1992 en Caracas y se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la música latina gracias al éxito global de la canción Me Rehúso.

Antes de alcanzar la fama internacional, Danny Ocean producía música de manera independiente y compartía sus canciones en plataformas digitales. Su gran salto llegó en 2016 cuando "Me Rehúso" se viralizó en América Latina y España, acumulando miles de millones de reproducciones y convirtiéndose en una de las canciones en español más escuchadas de la década.

Aunque suele relacionársele con el reguetón, su propuesta musical combina pop latino, música urbana, electrónica y ritmos caribeños. Entre sus canciones más conocidas se encuentran Dembow, Fuera del Mercado, Volare, Vuelve y Ley Universal.

En su carrera ha publicado álbumes como 54+1, @dannocean y REFLEXA. Su música suele abordar temas como el amor, la migración, la nostalgia y las relaciones personales, elementos que han conectado con audiencias de distintos países.

Además de su éxito comercial, Danny Ocean es considerado uno de los artistas venezolanos con mayor proyección internacional de los últimos años.