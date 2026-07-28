Atípico, 98% de admisiones para Medicina UNAM; exigen repetir prueba

El examen de admisión para estudiar medicina en CU, la carrera más demandada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), registró este año un comportamiento atípico, en el cual entran 98.2% de los aspirantes aceptados.

Así lo reveló un análisis del matemático Arturo Erdély, quien llegó a dicha conclusión mediante un modelo probabilístico construido con los resultados oficiales publicados por la Dirección General de Administración Escolar (DGAE).

El resultado fue que un estudiante que alcanzó el puntaje necesario para ingresar a medicina tiene una probabilidad estimada de 98.2% de formar parte del componente estadísticamente atípico.

Erdély precisó que el modelo no demuestra fraude, no identifica aspirantes individuales ni establece la causa del cambio observado, sino que constituye un ejercicio de modelización estadística para explicar la distribución registrada en 2026.

El experto también plantea que, si la UNAM decidiera repetir el examen de admisión para medicina, no tendría que volver a evaluar a los 13 mil 668 aspirantes que presentaron la prueba en línea, sino que bastaría convocar a quienes obtuvieron 106 aciertos o más, es decir, dos mil 818 aspirantes, equivalentes a 20.6% del total de sustentantes.

Ayer, aspirantes inconformes y padres de familia se manifestaron en las inmediaciones de Ciudad Universitaria para denunciar las presuntas anomalías en el primer examen de admisión de la UNAM realizado 100% en línea.

Sin embargo, los aspirantes están divididos, pues un grupo exige repetir el examen de forma presencial, otro plantea que se cambie la modalidad a partir de la siguiente convocatoria y un tercer bloque reclama revisar evaluaciones canceladas.

En tanto, ante la polémica por los señalamientos de trampa a gran escala en la prueba, Irma Villalpando, especialista en educación, afirmó que no existe otra salida más que anular el proceso y realizar de manera apresurada una nueva aplicación presencial y controlada para todos los aspirantes.

En medicina fue 98.2% “atípico”; análisis estadístico

Un modelo probabilístico desarrollado por el actuario Arturo Erdély concluyó que casi la totalidad de los aceptados a esa carrera obtuvieron puntajes sin precedentes.

La carrera más demandada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) registró este año un comportamiento estadístico sin precedente.

Un análisis elaborado por el matemático y actuario Arturo Erdély concluyó que, bajo un modelo probabilístico construido con los resultados oficiales publicados por la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), 98.2% de los aspirantes admitidos a Médico Cirujano en Ciudad Universitaria pertenece al componente estadístico “atípico” detectado en el examen de admisión 2026.

La estimación corresponde a los aspirantes que obtuvieron 117 aciertos o más, puntaje mínimo requerido para ingresar a Medicina, la licenciatura con mayor demanda de la UNAM.

El estudio parte de una comparación entre los resultados obtenidos de 2021 a 2025 y los publicados para 2026.

Mientras durante los cinco procesos anteriores la distribución de aciertos mantuvo prácticamente la misma forma, el examen aplicado este año mostró una modificación sustancial: apareció una segunda concentración de puntajes altos que transformó la curva tradicional en una distribución de “dos jorobas”.

Para explicar ese comportamiento, Erdély desarrolló un modelo que divide estadísticamente a los aspirantes en dos componentes.

El primero, denominado “usual”, reproduce el comportamiento histórico y representa alrededor de 57.5% de los sustentantes.

El segundo, denominado “atípico”, concentra aproximadamente 42.5% de la población y presenta un pico cercano a los 111 aciertos.

Con ese modelo, el investigador calculó la probabilidad de que un aspirante admitido perteneciera a cualquiera de ambos grupos.

El resultado fue que un estudiante que alcanzó el puntaje necesario para ingresar a Medicina tiene una probabilidad estimada de 98.2% de formar parte del componente estadísticamente atípico.

Erdély precisa que el modelo no demuestra fraude, no identifica aspirantes individuales ni establece la causa del cambio observado, sino que constituye un ejercicio de modelización estadística para explicar la distribución registrada en 2026.

El análisis se suma a otros estudios que han documentado cambios inusuales en los resultados del primer examen de admisión aplicado completamente en línea por la UNAM, mientras la Universidad mantiene suspendidas las inscripciones y una comisión técnica revisa las anomalías detectadas en el proceso.