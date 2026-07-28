¡Conoce a la nieta de Daddy Yankee! Jesaaelys comparte las primeras fotos de la pequeña Eira

Jesaaelys Ayala, hija del legendario cantante puertorriqueño, Daddy Yankee, anunció el nacimiento de su primera hija junto a su esposo, Carlos Olmo, compartiendo con sus millones de seguidores las primeras fotografías de la recién nacida.

¿Cómo se llama la nieta de Daddy Yankee?

Fue la propia influencer y empresaria quien dio a conocer la feliz noticia a través de Instagram con un álbum de imágenes tomadas durante las primeras horas de vida de la bebé. Junto a las postales, Jesaaelys presentó oficialmente a su hija y reveló el nombre que eligieron para ella.

Jesaaelys Ayala se convirtió en mamá por primera vez y presentó a su hija Eira Del Mar. IG jesaaelys

Eira Del Mar • 7/22/2026 2:41 pm. Después de tanto esperarte, por fin estás aquí con nosotros. Te amamos, princesa de nuestro corazón. Gracias Dios por esta bendición", escribió la orgullosa mamá.

Además también se conocieron algunos datos del nacimiento de la pequeña. Eira Del Mar llegó al mundo el pasado 22 de julio a las 2:41 de la tarde, midió 51 centímetros y pesó 2.911 kilogramos.

¿Cómo reaccionó Daddy Yankee y su exesposa por el nacimiento de su nieta?

La publicación se llenó rápidamente de miles de mensajes de felicitación por parte de seguidores, amigos y figuras del espectáculo. Entre las reacciones destacó la de Mireddys González, madre de Jesaaelys y exesposa de Daddy Yankee, quien respondió con varios emojis de ojos de corazón, dejando ver la emoción que siente por convertirse en abuela.

Eira Del Mar nació el 22 de julio y pesó 2.911 kilogramos. IG jesaaelys

Por su parte, ha llamado la atención la ausencia pública de Daddy Yankee. Quien, hasta el momento, no ha compartido un mensaje sobre el nacimiento de su nieta, situación que ha vuelto a despertar comentarios debido al distanciamiento que mantiene con Jesaaelys desde la separación y posterior divorcio de Mireddys González.

A principios de 2025, el intérprete reconoció públicamente que la relación con su hija atravesaba un momento complicado, aunque dejó claro que seguía considerándola una de las personas más importantes de su vida y expresó su deseo de que, con el tiempo, pudieran reconstruir su vínculo.

El nacimiento ocurre mientras Jesaaelys mantiene un distanciamiento con su famoso padre. Instagram jesaaelys

Pese a ese escenario familiar, el nacimiento de Eira Del Mar ha sido recibido con enorme entusiasmo por los seguidores de la familia Ayala. La pequeña no solo marca el inicio de una nueva generación, sino que también simboliza una historia de esperanza después de una pérdida y de un embarazo que presentó importantes desafíos médicos.

El bebé arcoíris de Jesaaelys y Carlos Olmo

El nacimiento de la bebé representa un momento especialmente significativo para la pareja, ya que se trata de una ‘bebé arcoíris’, término con el que se conoce a los niños que llegan después de una pérdida gestacional.

La pequeña es una bebé arcoíris tras la pérdida gestacional que vivió la pareja en 2025. IG jesaaelys

En septiembre de 2025, Jesaaelys y Carlos Olmo atravesaron uno de los momentos más difíciles de sus vidas al perder un embarazo, por lo que la llegada de Eira se ha convertido en una experiencia profundamente emotiva para ambos.

Desde que anunció que esperaba a su primera hija, la influencer decidió compartir con sus seguidores prácticamente cada etapa del embarazo. Mostró la evolución de su pancita, los preparativos para recibir a la bebé, el baby shower y también habló con total transparencia sobre las complicaciones médicas que enfrentó durante las últimas semanas de gestación.

¿Por qué el parto de Jesaaelys fue inducido?

Jesaaelys reveló que fue diagnosticada con colestasis del embarazo, una enfermedad hepática que reduce el flujo normal de la bilis y puede representar riesgos importantes para el bebé si no se trata oportunamente.

La creadora de contenido explicó que todo comenzó con un intenso picor que, desde un principio, sospechó que no se trataba de una simple alergia.

Jesaaelys enfrentó un diagnóstico de colestasis del embarazo durante las últimas semanas de gestación. IG jesaaelys

Tras realizarle diversos estudios, los médicos confirmaron el diagnóstico cuando cursaba la semana 34 de embarazo. Debido a esta condición, inicialmente consideraron inducir el parto en la semana 36 para evitar posibles complicaciones.

La noticia tomó por sorpresa a Jesaaelys, quien había imaginado vivir un parto completamente natural hasta las 40 semanas de gestación. Sin embargo, tras varias semanas de monitoreo constante, los niveles de los ácidos biliares disminuyeron.

Esto permitió prolongar el embarazo hasta la semana 37 antes de inducir finalmente el nacimiento. Aunque reconoció que al principio sintió miedo e incertidumbre, explicó que decidió confiar en las recomendaciones médicas y mantener la calma.

Los médicos decidieron inducir el parto en la semana 37 para proteger la salud de madre y bebé. IG jesaaelys

Si hay algo que aprendí durante este proceso es que los embarazos son completamente impredecibles. Solo queda confiar y aceptar la voluntad de Dios", compartió en sus redes sociales días antes del nacimiento.

Por ahora, Jesaaelys y Carlos Olmo disfrutan de los primeros días junto a su hija, mientras las tiernas imágenes de Eira Del Mar continúan acumulando miles de reacciones y mensajes de cariño en redes sociales.