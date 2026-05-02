Shakira reúne a más de 2 millones en Copacabana con concierto gratis

La noche del sábado quedó marcada como una de las más memorables en la historia reciente de la música en vivo. Shakira logró reunir a una multitud estimada en más de dos millones de personas en la famosa Copacabana, en un concierto gratis que superó todas las expectativas.

El evento, organizado frente al mar, transformó la playa en un gigantesco escenario musical donde fans de distintas partes del mundo se dieron cita para cantar y bailar junto a la artista. Desde horas antes, la zona lucía completamente abarrotada, evidenciando la magnitud del fenómeno.

Un inicio espectacular bajo la luna

El show arrancó con el tema “La fuerte”, desatando la euforia de los asistentes. Minutos antes de su aparición, una figura de loba —símbolo característico de la cantante— iluminó el cielo gracias a un despliegue de drones, creando una atmósfera única.

Aunque la presentación comenzó con retraso, la espera valió la pena. Shakira apareció en el escenario vestida con elementos que evocaban los colores de Brasil, generando una conexión inmediata con el público local.

Shakira en Copacabana AFP

El escenario, de gran formato, permitió una producción visual impactante, acompañada de coreografías, efectos de luces y un repertorio que incluyó algunos de sus mayores éxitos.

Copacabana, epicentro de conciertos masivos

El concierto de Shakira se suma a la lista de eventos multitudinarios realizados en Copacabana, un lugar que se ha consolidado como uno de los escenarios al aire libre más importantes del mundo.

En años recientes, artistas como Madonna y Lady Gaga también han logrado convocatorias históricas en este mismo espacio, confirmando el atractivo global de este destino para espectáculos de gran escala.

Sin embargo, la presentación de Shakira destacó por su energía latina y la conexión emocional con el público brasileño, con quien mantiene una relación cercana desde hace décadas.

Shakira en Copacabana AFP

Fans de todo el mundo: una fiesta global

La magnitud del evento atrajo a seguidores de diferentes países. Muchos viajaron largas distancias para ser parte de esta experiencia única. Algunos incluso acamparon en la playa desde días antes para asegurar un buen lugar.

El ambiente fue de celebración total: banderas, camisetas, abanicos y artículos alusivos a la cantante inundaron la zona. La ciudad entera se volcó al evento, con calles decoradas y comercios adaptados al fenómeno.

Shakira en Copacabana AFP

Este tipo de conciertos no solo generan emoción entre los fans, sino que también refuerzan el papel de la música como un lenguaje universal capaz de reunir a millones.

Shakira reafirma su poder global

Con más de 100 millones de discos vendidos y múltiples premios internacionales, Shakira continúa consolidándose como una de las artistas más influyentes del mundo.

Su capacidad para convocar multitudes y conectar con distintas generaciones quedó nuevamente demostrada en este concierto, que ya es considerado uno de los más grandes de su carrera.

Shakira en Copacabana AFP

Un espectáculo que quedará en la memoria

La presentación de Shakira en Copacabana no solo rompió récords, sino que también dejó una huella emocional en millones de personas.

Más que un concierto, fue una celebración colectiva que confirmó el poder de la música para unir culturas, generaciones y corazones en un mismo ritmo.

AAAT*