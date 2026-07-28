'Betty la Fea: Más Fea Que Nunca' ya tiene fecha de estreno y adelanta grandes cambios

Los seguidores de Betty la Fea ya tienen una nueva cita con la historia de Beatriz Pinzón Solano. Prime Video confirmó el estreno de la tercera entrega de la serie, aunque esta vez llegará con una identidad renovada: Betty La Fea: Más Fea Que Nunca, nombre con el que continuará la historia de uno de los personajes más queridos de la televisión latinoamericana.

La plataforma también anunció que, a diferencia de otros lanzamientos, todos los capítulos estarán disponibles desde el primer día, permitiendo a los fanáticos disfrutar la temporada completa sin esperar estrenos semanales.

Foto: Captura de video

¿Por qué la serie ahora se llama Betty La Fea: Más Fea Que Nunca?

Uno de los anuncios que más sorprendió fue el cambio de nombre de la producción. La serie dejará atrás el título Betty La Fea: La Historia Continúa para presentarse como Betty La Fea: Más Fea Que Nunca.

Aunque Prime Video no reveló las razones de esta modificación, el nuevo título acompañará una historia que buscará mostrar una etapa diferente en la vida de Betty, con nuevos desafíos y el regreso de personajes que marcaron la telenovela original.

¿Qué retos enfrentará Betty en los nuevos episodios?

La trama comenzará con el regreso de Betty a Bogotá para asistir al desfile de despedida de Hugo Lombardi, un acontecimiento que provocará el reencuentro con viejos amigos y despertará emociones que parecían haber quedado atrás.

Además de reencontrarse con Armando, la protagonista iniciará un proceso de transformación personal. Comenzará a asistir a terapia, estrenará un nuevo departamento y enfrentará una complicada situación dentro de Ecomoda, luego de que la empresa se vea envuelta en un escándalo relacionado con plagio.

En el terreno sentimental tampoco faltarán las sorpresas, ya que el regreso de Michel, su antiguo novio francés, dará origen a un triángulo amoroso que podría cambiar el rumbo de su historia.

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¿Qué personajes regresan a la historia?

Uno de los momentos más esperados por los seguidores será el reencuentro de El Cuartel de las Feas, grupo que volverá a aparecer unido por primera vez desde la telenovela original.

A este esperado regreso también se sumarán personajes como El Francés y Román, quienes volverán a formar parte de la historia y tendrán participación en esta nueva etapa.

Sobre el estreno, Javiera Balmaceda, Head of International Originals para Latinoamérica, Canadá y Australia en Amazon MGM Studios, destacó que Betty sigue siendo un personaje que ha trascendido generaciones y aseguró que esta temporada buscará sorprender tanto a quienes crecieron con la historia como a las nuevas audiencias.

¿Quiénes integran el elenco de la tercera temporada?

La producción de RCN Estudios volverá a reunir a gran parte del elenco original encabezado por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello.

También participan Natalia Ramírez, Julián Arango, Lorna Cepeda, Mario Duarte, Juanita Molina, Carlos "Pity" Camacho, Diego Cadavid, Julio César Herrera, Luces Velásquez, Estefanía Gómez, Marcela Posada, María Eugenia Arboleda, Paula Peña, Jorge Herrera, Patrick Delmas, Alberto León Jaramillo, Zharick León, Brian Moreno y Geraldine Zivic.

La dirección está a cargo de Juan Carlos Mazo, mientras que el guion fue desarrollado por César Augusto Betancur "Pucheros", Luis Carlos Ávila y Carolina Cuervo.

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¿Cuándo se estrena Betty La Fea: Más Fea Que Nunca?

Prime Video confirmó que la nueva temporada llegará el 28 de agosto y estará disponible de manera exclusiva en más de 240 países y territorios.

Desde el día del estreno, los espectadores podrán acceder a todos los episodios, por lo que será posible disfrutar la historia completa desde el primer momento.