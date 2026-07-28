Spider-Man: Un Nuevo Día conquista a la crítica; esto es lo que más destacan

A un día de llegar a los cines de América Latina, Spider-Man: Un Nuevo Día ya recibió el visto bueno de la crítica especializada.

La nueva película protagonizada por Tom Holland debutó con una de las mejores calificaciones que ha conseguido Marvel Studios en los últimos años y las primeras reseñas coinciden en un punto: Peter Parker vuelve a ser el verdadero centro de la historia.

Las opiniones publicadas hasta ahora destacan que la cinta deja atrás gran parte del protagonismo que tuvo el multiverso en las entregas anteriores para contar una aventura más cercana al personaje.

Spider-Man: Un Nuevo Día recibió altas calificaciones antes de su estreno. REUTERS

¿Cuál es la calificación de Spider-Man: Un Nuevo Día?

Uno de los primeros indicadores del recibimiento de la película llegó desde Rotten Tomatoes, donde Spider-Man: Un Nuevo Día alcanzó alrededor de 91 % de aprobación entre la crítica especializada durante sus primeras horas.

La cifra la coloca entre las películas mejor calificadas del Universo Cinematográfico de Marvel en los últimos años.

Además, queda muy cerca del 93 % que obtuvo Spider-Man: No Way Home, considerada por muchos seguidores como la mejor etapa de Tom Holland bajo la máscara del héroe.

En Metacritic, la película comenzó con 70 puntos sobre 100, una calificación muy similar a la de las tres entregas anteriores.

Como referencia, Spider-Man: Homecoming obtuvo 73 puntos, Far From Home alcanzó 69 y No Way Home terminó con 71.

Aunque las calificaciones pueden cambiar conforme se publiquen más reseñas, el arranque ha sido positivo para la nueva producción de Marvel.

La nueva película de Tom Holland debutó con un 91 % en Rotten Tomatoes. Especial

¿Por qué está gustando tanto la nueva película?

Aunque cada medio tiene una opinión distinta, las primeras críticas coinciden en varios aspectos.

El principal es que Spider-Man: Un Nuevo Día recupera al Peter Parker más cercano a los cómics.

En lugar de depender de una historia llena de viajes entre universos, la película vuelve a mostrar a un joven que intenta equilibrar su vida personal con la responsabilidad de proteger Nueva York.

William Bibbiani, de The Wrap, calificó la película como uno de los puntos más altos del MCU reciente y celebró que Marvel entregue una historia que vuelve a poner al personaje por encima del espectáculo.

David Rooney, de The Hollywood Reporter, también destacó el trabajo del director Destin Daniel Cretton, especialmente por dejar atrás el protagonismo del multiverso para enfocarse nuevamente en los conflictos personales de Peter Parker.

Por su parte, Liz Shannon Miller, de Consequence, describió la película como una historia coherente que permite ver una evolución clara del personaje, mientras que Brian Truitt, de USA Today, señaló que quizá no sea la entrega con las secuencias más grandes de acción, pero sí una de las que mejor desarrolla a su protagonista.

Las primeras críticas destacan el regreso de Peter Parker a una historia más personal. X @PopBase

Las críticas también señalan algunos puntos débiles

Aunque el balance general ha sido favorable, no todas las opiniones fueron completamente positivas.

Peter Bradshaw, de The Guardian, consideró que la película funciona como entretenimiento, pero cree que ofrece menos novedades si se compara con las cintas animadas de Spider-Verse.

Otros críticos también mencionan que el ritmo pierde fuerza en algunos momentos y que la historia introduce varias ideas que parecen estar pensadas para preparar futuras películas del MCU.

Aun con esas observaciones, las valoraciones generales siguen colocando a Spider-Man: Un Nuevo Día entre las producciones recientes mejor recibidas de Marvel.

Spider-Man: Un Nuevo Día se aleja del multiverso, según las primeras reseñas. X @InternetH0F

¿Cuándo se estrena Spider-Man: Un Nuevo Día?

La nueva aventura de Spider-Man llegará a los cines de América Latina este 29 de julio.

Además del regreso de Tom Holland como Peter Parker y de Zendaya como MJ, la película suma nuevos personajes al universo del héroe.

Entre ellos destacan Jon Bernthal, quien interpreta a The Punisher; Mark Ruffalo, que vuelve como Bruce Banner/Hulk; Michael Mando, retomando el papel de Scorpion; y Tramell Tillman, quien se incorpora a la franquicia en un personaje que todavía no ha sido revelado.