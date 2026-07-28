Ordena corte liberar a mexicano testigo de la muerte de Lorenzo Salgado Araujo

El ICE deberá dejar en libertad, antes de que termine el miércoles y por orden de una corte, a un ciudadano mexicano testigo presencial de la muerte de Lorenzo Salgado Araujo.

Un magistrado federal del sur de Texas, Keith Ellison, concedió a José Trinidad Rojas Pliego el habeas corpus.

Rosas Pliego viajaba en la parte trasera de la camioneta tipo van que conducía Lorenzo Salgado el día que un agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo mató de un disparo a quemarropa al torso.

El médico forense del condado Harris en Tecas determinó que la muerte de Lorenzo Salgado fue por homicidio, y ese resultado coincide con versiones de tres testigos presenciales de la muerte de Salgado Araujo, incluida la de Rojas Pliego.

La mañana que lo mataron, dos vehículos son placas seguían y se cerraban a la van de Lorenzo y “de repente, nos acorralaron y le dijimos a Lorenzo que detuviera la camioneta. (Pero) cuando Lorenzo detuvo la camioneta, el agente de todos modos le disparó”, dijo Rojas Pliego en declaración jurada que divulgó su abogado.

El hermano de Lorenzo Salgado, Víctor Hugo, viajaba en el asiento del pasajero y testificó que Lorenzo Salgado había detenido el vehículo y un agente metió frente a su rostro el brazo empuñando su arma y disparó a Lorenzo.

Desde el 7 de julio, cuando ocurrieron los hechos, José Trinidad Rojas Pliego ha estado junto con los otros dos testigos en el centro de detenciones cerca del poblado de Conroe.

Lorenzo Salgado, quien vivió unos 35 años en las inmediaciones de Houston, era propietario de una pequeña empresa de construcción. El día que lo mataron hacía un recorrido para recoger a los miembros de su equipo en un vecindario de trabajadores e inmigrantes.

Los tres testigos presenciales que viajaban en la van son Daniel Tirado Pantoja, Víctor Hugo Salgado Araujo y José Trinidad Rojas Pliego.