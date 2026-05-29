J Balvin gratis en Monterrey rumbo al Mundial 2026: cuándo, dónde y cómo asistir

Monterrey se prepara para vivir una auténtica fiesta futbolera y musical rumbo al Mundial 2026. La ciudad será sede del cierre internacional del Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, un evento que tendrá como gran atractivo un concierto gratis encabezado por J Balvin.

La presentación forma parte del FIFA Fan Festival y promete reunir a miles de asistentes en uno de los recintos más emblemáticos de Nuevo León. Además de la presencia del cantante colombiano, el evento contará con invitados internacionales y con la última exhibición del trofeo original de la Copa Mundial antes de que concluya su recorrido global.

Para los fanáticos del reguetón y del futbol, se trata de una oportunidad única para disfrutar de un espectáculo sin costo en la recta final hacia la máxima fiesta del balompié.

¿Cuándo y a qué hora será el concierto de J Balvin en Monterrey?

El esperado concierto se llevará a cabo este próximo 8 de junio en el icónico Parque Fundidora, uno de los espacios más importantes para eventos masivos en Monterrey.

De acuerdo con la información oficial, las actividades comenzarán a partir de las 17:30 horas, por lo que se recomienda llegar con anticipación para evitar contratiempos y asegurar un mejor acceso.

El evento forma parte de la clausura del recorrido internacional del trofeo oficial del Mundial 2026, por lo que no solo habrá música, sino también diversas actividades relacionadas con el torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

J Balvin IG

Un cartel internacional para encender la fiesta

Aunque J Balvin será el gran protagonista de la noche, no estará solo.

El cartel también incluye al artista brasileño Pedro Sampaio, reconocido por sus éxitos dentro de la música urbana, y a la cantautora estadounidense Amber Mark, quien aportará una propuesta musical distinta al espectáculo.

Además, el evento contará con la participación de dos figuras legendarias de la música internacional: el virtuoso guitarrista Steve Vai y el baterista Travis Barker, integrante de Blink-182.

La combinación de estos artistas convierte al FIFA Fan Festival en uno de los eventos musicales más llamativos previos al Mundial 2026.

J Balvin IG

Cómo conseguir boletos gratis para ver a J Balvin

Aunque el acceso será gratis, los asistentes deberán registrarse previamente para obtener sus entradas.

Los organizadores habilitaron un sistema digital en el que los interesados pueden participar por pases dobles para ingresar al evento.

El registro debe realizarse a través de la plataforma oficial habilitada para esta dinámica. Una vez completado el proceso, los aficionados podrán ser seleccionados para recibir accesos y formar parte de esta celebración histórica.

La alta demanda ha generado gran expectativa entre los seguidores del cantante y los aficionados al futbol, por lo que se recomienda completar el registro lo antes posible.

J Balvin Héctor López

El trofeo del Mundial tendrá su última parada

Uno de los momentos más especiales del evento será la exhibición final del Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA.

Los asistentes tendrán la oportunidad de presenciar de cerca uno de los símbolos deportivos más importantes del planeta, antes de que concluya oficialmente su gira internacional.

Incluso, el trofeo será levantado por última vez durante esta clausura, marcando un momento simbólico en la cuenta regresiva hacia el Mundial 2026.

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Monterrey, protagonista rumbo al Mundial 2026

La elección de Monterrey como sede para este cierre internacional refuerza el papel clave que tendrá la ciudad dentro de la próxima Copa del Mundo.

Con este espectáculo, la capital regiomontana se coloca en el centro de la conversación mundial, conectando la pasión por el futbol con la música en un formato que promete una experiencia inolvidable.

Para quienes buscan ver gratis a J Balvin, vivir de cerca la emoción del trofeo mundialista y sumarse a la fiesta rumbo al Mundial 2026, este evento en Parque Fundidora será una cita imperdible.