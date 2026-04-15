Rauw Alejandro: fuera de Coachella, dentro del ranking de los más influyentes de Time

Rauw Alejandro continúa consolidando su impacto más allá de los escenarios. Este 2026, el artista ha sido incluido en la prestigiosa lista TIME100 de Time Magazine, que reconoce a las 100 personas más influyentes del mundo, reafirmando su papel como una de las figuras clave en la evolución de la música latina.

¿Por qué Rauw Alejandro es uno de los 100 más influyentes?

La distinción no solo celebra su éxito comercial, sino también su capacidad para innovar dentro de los géneros urbano y latino. A lo largo de su carrera, Rauw ha demostrado una constante reinvención artística, fusionando sonidos, estéticas y conceptos que lo han llevado a destacar en una industria altamente competitiva.

Time Magazine reconoce su impacto en la música global. AFP

Uno de los aspectos más destacados de su inclusión en la lista es el reconocimiento por parte del productor y compositor Tainy, ganador del Grammy, quien fue el encargado de escribir su semblanza.

En su texto, Tainy enfatiza la conexión creativa que comparten desde su primera colaboración en el álbum debut de Rauw, Afrodisíaco. Desde entonces, su relación profesional ha evolucionado hasta convertirse en una de las alianzas más sólidas dentro de la música urbana.

Su nivel de creatividad hace que las posibilidades sean infinitas”, destacó Tainy, subrayando la disciplina, el enfoque y la visión artística del cantante.

Tainy destaca su creatividad y disciplina artística. AFP

Además, señaló que cada proyecto del puertorriqueño refleja un crecimiento notable, tanto en lo musical como en lo conceptual, impulsando no solo su propia carrera, sino también la de quienes colaboran con él.

El último disco de Rauw Alejandro

Un ejemplo claro de esta evolución es su más reciente proyecto, Cosa Nuestra, donde Rauw Alejandro lleva su propuesta a otro nivel. En este trabajo, el artista combina influencias de distintas épocas con sonidos modernos, integrando ritmos tradicionales y coreografías que evocan un espectáculo con tintes de Broadway.

Cosa Nuestra muestra su evolución musical y escénica. IG rauwalejandro

Esta mezcla, poco común dentro del género, ha sido clave para posicionarlo como un creador que rompe barreras y redefine lo que significa ser un artista urbano en la actualidad.

¿Quiénes aparecen en la lista de Time?

La lista TIME100 de 2026, presentada este 15 de abril, reúne a líderes, innovadores y agentes de cambio de distintos ámbitos, desde la política hasta el entretenimiento.

Figuras como Zoe Saldaña, Nikki Glaser, Wagner Moura y Luke Combs protagonizan las portadas internacionales de esta edición, reflejando la diversidad de talentos que están moldeando el panorama global.

Rauw se consolida como un referente global de su generación. AFP

De acuerdo con Jessica Sibley, esta selección busca destacar a quienes están redefiniendo el futuro a través de su influencia e impacto. Por su parte, el editor en jefe Sam Jacobs explicó que no existe una única forma de medir la influencia, sino que esta se construye a partir de las historias que transforman el mundo y de las personas que las protagonizan.

En este contexto, la presencia de Rauw Alejandro en la lista no es casualidad. Su capacidad para conectar con audiencias globales, su apuesta por propuestas escénicas innovadoras y su visión artística lo posicionan como uno de los referentes más importantes de su generación.

Más allá de los números, su inclusión en TIME100 confirma que su influencia trasciende la música, convirtiéndolo en un verdadero agente de cambio dentro de la cultura pop.