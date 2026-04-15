Muere la madre de Mimí, integrante de Flans: Así fue su emotiva despedida

El fallecimiento de la madre de Mimí de Flans, integrante del grupo Flans, fue confirmado por la propia cantante a través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, donde compartió una despedida íntima y completamente personal.

Y es que la artista utilizó sus redes sociales para comunicar el momento. En su publicación, habló directamente de la partida de su madre y del proceso que vivió la familia, describiéndolo como una despedida tranquila, rodeada de afecto.

El mensaje con el que Mimí anunció la muerte de su madre

En su cuenta de Instagram, Mimí compartió un texto donde expresó la pérdida de su madre con palabras cargadas de cercanía emocional. La cantante la describió como una mujer fuerte, con carácter, energía y un vínculo profundo con su familia.

En el mensaje, Mimí relató que su madre “se fue suavecito y rodeada de muchísimo amor”, dejando ver que el momento ocurrió en un entorno de acompañamiento familiar.

También la definió como una mujer “guerrera, incansable, ruidosa y con el corazón más puro”.

Asimismo, la publicación en Instagram no solo confirmó la noticia, también mostró la forma en que la cantante decidió despedir a su madre: con un tono cercano y sin exposición adicional.

Mimí escribió que su madre “regresa a casa” y le dedicó palabras de agradecimiento por la vida compartida. En el texto también dejó claro que la familia se encuentra en paz, sin entrar en mayores explicaciones.

Hasta el momento de esta publicación se desconocen las causas de la muerte de la madre de la cantante del grupo pop mexicano Flans.

Famosos mandan condolencias a Mimí tras fallecimiento de su madre

Aunque la integrante de Flans no ha emitido más declaraciones, el mensaje rápidamente fue visible entre seguidores del grupo, quienes han acompañado la carrera del trío desde los años ochenta, y compañeros del medio artístico.

Famosos como Andrea Legarreta, Ana María Alvarado y Carmen Muñoz expresaron su admiración y respeto hacia la madre de la cantante, dándole así el pésame a Mimí, quien atraviesa este duro momento. Incluso clubs de fans de la cantante brindaron palabras de apoyo.

Flans es uno de los proyectos más representativos del pop en español de aquella década, con una trayectoria que sigue vigente a través de giras, reencuentros y apariciones en escenarios de México y otros países de Latinoamérica.

Por ahora, no se han dado a conocer más detalles sobre actos públicos o declaraciones adicionales por parte de la cantante o su entorno cercano. La información permanece centrada en la publicación original compartida por Mimí en su cuenta personal de Instagram.

Muere la madre de Mimí, integrante de Flans: Así fue su emotiva despedida Captura de pantalla

Mimí y su trayectoria dentro de Flans

Mimí es una de las voces que dieron identidad al grupo Flans, formación que marcó una etapa importante del pop en español durante la década de los ochenta. Junto a sus compañeras, logró posicionar varias canciones que siguen presentes en la memoria colectiva del público latinoamericano.

Además de su paso por la música, Mimí ha desarrollado una carrera en televisión y teatro, alternando su presencia en el escenario con proyectos como conductora y participante en programas de entretenimiento.