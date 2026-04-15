Sheinbaum repite en Time entre las 100 personas más influyentes del mundo en 2026 

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha sido incluida en la lista de las “100 personas más influyentes del mundo en 2026” elaborada por la revista Time. El reconocimiento la posiciona como la única mexicana y líder latinoamericana dentro de la selección, en un contexto internacional marcado por tensiones políticas y económicas que reconfiguran el papel de México en el tablero global.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum comenzó su primer año completo en el cargo bajo presión de todos lados. Donald Trump, entonces presidente electo de Estados Unidos, había amenazado con imponer aranceles a México y lanzar ataques militares estadounidenses en su territorio", señala la revista.

Lejos de tratarse de una mención protocolaria, su inclusión en la categoría Leaders —junto a figuras como Donald Trump, Xi Jinping y Benjamin Netanyahu— confirma que su liderazgo está siendo evaluado en clave estratégica por actores internacionales. En el mismo listado también aparece la histórica activista Dolores Huerta, reforzando el componente social y simbólico del ranking.

diplomacia . Golpeó con dureza a los cárteles, allanando laboratorios, transfiriendo a los cabecillas a custodia estadounidense y deteniendo al capo 'El Mencho', lo que ayudó a evitar una intervención estadounidense más agresiva", destaca en el perfil Time. La respuesta de Sheinbaum a la ofensiva fue una lección de

Un reconocimiento que trasciende lo individual

Esta es la segunda ocasión en que Sheinbaum figura en el TIME 100, lo que consolida su permanencia en la conversación global. En esta edición, su perfil fue escrito por el periodista británico Ioan Grillo, quien ha seguido de cerca la evolución política y de seguridad en México. En su análisis, se subraya la capacidad de la mandataria para gobernar en un entorno de alta complejidad, donde convergen desafíos estructurales y presiones externas.

En su primera aparición, la semblanza estuvo a cargo de Jorge Ramos, y en 2024 también fue considerada para el reconocimiento de “Persona del Año” de TIME. Esta continuidad mediática no es casual: responde a una narrativa de liderazgo que ha ido ganando densidad conforme avanza su administración.

México en el centro de un acuerdo bilateral

El contexto en el que se produce este reconocimiento es determinante. La relación entre México y Estados Unidos atraviesa una fase de fricción por temas clave como los aranceles, la migración y el tráfico de fentanilo, lo que coloca a Sheinbaum en una posición de alta exposición internacional.

A diferencia de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, quien también fue incluido en este listado, la actual presidenta enfrenta una agenda más cargada de factores externos. Su presencia en el TIME 100, por tanto, adquiere una lectura geopolítica: no solo se reconoce a una líder, sino a una interlocutora clave en una de las relaciones bilaterales más complejas del mundo.

Reconocimientos a Claudia Sheinbaum

Reconocimientos a Claudia Sheinbaum (2025–2026)

Influencia global: del poder político a la inspiración social

El ranking de TIME, replicado por medios como CNN, The Independent o The Korean Herald, se ha consolidado como un termómetro de influencia global. Su pregunta rectora —quiénes inspiran, transforman y movilizan— encuentra eco en perfiles diversos que van más allá de la política.

En el ámbito deportivo, la esquiadora Lindsey Vonn destaca por un regreso que redefine los límites del rendimiento. “Probablemente estoy en la mejor forma física de mi vida”, afirmó, en una declaración que sintetiza una narrativa de resiliencia y reinvención tras años marcados por lesiones y retiradas.

En la política estadounidense, el gobernador Gavin Newsom ha ganado notoriedad por su estrategia de confrontación directa frente a la Casa Blanca, con frases como “combatimos el fuego con fuego”, reflejo de una polarización creciente.

Por su parte, la actriz Demi Moore ha resurgido como una voz influyente en el debate cultural. Su reflexión —“nunca serás suficiente, pero puedes conocer el valor de tu valía si dejas de medirte”— ha sido interpretada como un mensaje de empoderamiento en una industria marcada por la exigencia constante.

Reconocimientos y construcción de autoridad

La inclusión en el TIME 100 se suma a una serie de distinciones que fortalecen el perfil de Sheinbaum. En 2025, recibió el Public Officials Award de la Water Environment Federation por sus políticas en materia de gestión del agua.

Ese mismo año, fue destacada por The New York Times en una lista de figuras influyentes en estilo, donde se subrayó su uso de textiles tradicionales mexicanos como elemento de identidad cultural. En esa selección compartió espacio con personalidades como Melania Trump y el artista Bad Bunny.

En marzo de 2026, además, encabezó el ranking de aprobación de presidentes latinoamericanos elaborado por Global Data, con un 72.3%, superando a líderes como Nayib Bukele.

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