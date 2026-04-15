Príncipe Harry es demandado por la ONG que creó en honor a princesa Diana

Las controversias legales vuelven a rodear al príncipe Harry, esta vez desde un frente inesperado: la organización benéfica que él mismo fundó. Se trata de Sentebale, una institución creada en memoria de princesa Diana para apoyar a jóvenes afectados por el VIH/SIDA en Lesoto y Botsuana.

¿Por qué fue demandado el príncipe Harry?

De acuerdo con documentos judiciales recientes, la ONG presentó una demanda por difamación ante el Tribunal Superior de Londres en marzo de 2026. La querella no solo involucra al hijo menor del rey Carlos III, sino también a Mark Dyer, antiguo asesor real y figura cercana al duque de Sussex.

La demanda también incluye a Mark Dyer, excolaborador cercano del duque de Sussex. Reuters

Aunque los detalles específicos del caso aún no han sido revelados públicamente, la organización asegura que la acción legal responde a una supuesta “campaña mediática adversa coordinada” que habría provocado daños reputacionales y afectaciones en su operación.

Según Sentebale, esta situación ha impactado tanto a su liderazgo como a su capacidad de continuar con su labor humanitaria.

¿Qué pasó entre el príncipe Harry y Sentebale?

La noticia ha generado gran sorpresa, especialmente porque durante casi dos décadas, el príncipe Harry fue uno de los principales impulsores de la ONG.

La organización asegura haber sufrido daños reputacionales por una supuesta campaña mediática. Reuters / Grosby

Fundada en 2006 junto al príncipe Seeiso de Lesoto, Sentebale se convirtió en uno de los proyectos filantrópicos más importantes del duque, enfocado en brindar apoyo a jóvenes vulnerables en África.

Sin embargo, la relación entre Harry y la organización se deterioró de forma pública en marzo de 2025, cuando él y el príncipe Seeiso anunciaron su renuncia como patronos. En ese momento, ambos señalaron que la decisión se debía a una ruptura irreparable con la presidenta de la junta directiva, la doctora Sophie Chandauka.

Es devastador que la relación se haya deteriorado hasta un punto insostenible”, expresaron en un comunicado conjunto, dejando claro que la situación interna había alcanzado un nivel crítico.

¿Qué pasó con la organización luego de la salida de Harry?

La salida también estuvo acompañada por la renuncia de varios miembros del consejo, lo que evidenció la profundidad del conflicto.

Por su parte, Chandauka respondió con declaraciones contundentes, acusando al entorno de Harry de haber promovido una campaña de intimidación y hostigamiento en su contra. Estas afirmaciones intensificaron la polémica y llevaron el conflicto a la esfera pública, algo poco habitual en una organización benéfica de este perfil.

El conflicto surgió tras la renuncia de Harry y el príncipe Seeiso en 2025. Grosby

En medio de la controversia, la Comisión de Beneficencia de Inglaterra y Gales inició una investigación cuyos resultados fueron publicados en agosto de 2025. El informe criticó a todas las partes por permitir que el conflicto se desarrollara públicamente, dañando la reputación de la organización.

No obstante, no encontró pruebas de acoso sistemático ni de conductas discriminatorias, como se había sugerido. Ahora, la demanda por difamación marca un nuevo capítulo en esta disputa.

¿Qué dijo Harry sobre la demanda?

Un portavoz del príncipe Harry reaccionó con firmeza, rechazando las acusaciones y calificándolas de “ofensivas y perjudiciales”. Además, cuestionó el uso de recursos de la organización para emprender acciones legales contra quienes, según su postura, fueron fundamentales en su creación y desarrollo.

Es inaudito que los fondos destinados a ayudar a comunidades vulnerables se utilicen de esta manera”, señaló el portavoz, subrayando la preocupación del entorno del duque sobre el rumbo que ha tomado la ONG.

El equipo de Harry rechaza las acusaciones y cuestiona el uso de recursos de la organización. Grosby

La situación pone en una posición delicada a Harry, quien en los últimos años ha enfrentado diversas batallas legales y mediáticas tras su salida de la familia real británica. Este nuevo conflicto no solo afecta su imagen pública, sino que también toca uno de los proyectos más personales de su vida, profundamente ligado al legado de su madre.