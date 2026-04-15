El nuevo juicio de Harvey Weinstein ya está en marcha en Manhattan, reabriendo uno de los casos más mediáticos de Hollywood tras la anulación de su condena en 2020. El proceso arrancó con la selección del jurado, un paso clave que definirá el rumbo del juicio contra el ex productor, quien enfrenta nuevamente cargos de violación y agresión sexual.

A sus 73 años, Harvey Weinstein regresó a la corte en silla de ruedas, vestido con traje azul y acompañado por su equipo legal. El también cofundador de Miramax se ha declarado inocente, reiterando que nunca mantuvo relaciones sin consentimiento.

Nuevo juicio de Harvey Weinstein en Nueva York: Así avanza la selección del jurado Reuters

Un juicio que vuelve a empezar desde cero para Harvey Weinstein

El actual proceso judicial ocurre después de que un tribunal de apelaciones anulara la histórica condena de 2020, un fallo que en su momento fue considerado un punto de inflexión para el movimiento #MeToo. Aquella sentencia había colocado a Weinstein como símbolo del abuso de poder en la industria del entretenimiento.

Ahora, el caso vuelve prácticamente desde el inicio. El juez Curtis Farber encabeza este nuevo juicio, en el que se buscará conformar un jurado de 12 personas entre residentes de Manhattan. Como marca la ley, cualquier veredicto deberá ser unánime para que exista una condena.

La primera jornada de selección terminó sin avances concretos: no se eligió a ningún integrante del jurado, lo que evidencia la complejidad del caso y el nivel de escrutinio al que están siendo sometidos los posibles candidatos.

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¿Cuáles son los nuevos cargos que enfrenta Harvey Weinstein?

En este nuevo juicio en Manhattan, Weinstein enfrenta un cargo de violación y dos más por agresión sexual. Aunque los detalles específicos de los testimonios se presentarán conforme avance el proceso, el caso vuelve a poner sobre la mesa las acusaciones que durante años han marcado la caída del productor.

Desde el inicio de las denuncias, Weinstein ha sostenido una postura firme: asegura que todas las relaciones que mantuvo fueron consensuadas. Su defensa insiste en esa línea, mientras que la fiscalía busca demostrar lo contrario con base en testimonios y pruebas acumuladas.

El proceso está previsto para durar alrededor de seis semanas, tiempo en el que ambas partes presentarán sus argumentos ante el jurado.

Un proceso que será seguido de cerca

El desarrollo del caso Harvey Weinstein vuelve a colocarse bajo la mirada pública, no solo por el historial del acusado, sino por lo que representa en términos legales y sociales. Cada fase del juicio —desde la selección del jurado hasta el veredicto— será observada con atención.

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Así ha sido el caso de Harvey Weinstein

Durante décadas, Harvey Weinstein fue uno de los nombres más influyentes de Hollywood. A través de Miramax, participó en la producción de películas que marcaron época y consolidó una reputación como figura clave en la industria.

Sin embargo, ese perfil cambió radicalmente tras las múltiples denuncias de abuso sexual que comenzaron a surgir a partir de 2017. Esas acusaciones no solo derivaron en procesos judiciales, sino que detonaron una conversación global sobre abuso de poder, especialmente en sectores como el entretenimiento, la política y los medios.

La condena de 2020 había sido vista como un precedente importante dentro del movimiento #MeToo. Su anulación, en cambio, reabrió el debate sobre los procesos judiciales en este tipo de casos y la manera en que se construyen las sentencias.

Por ahora, el proceso apenas comienza y ya enfrenta su primer reto: encontrar a los 12 jurados que deberán analizar uno de los casos más complejos y mediáticos de los últimos años. La siguiente jornada continuará con esa tarea, mientras ambas partes afinan sus estrategias para lo que será un juicio largo y decisivo.