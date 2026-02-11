Rosalía reveló por qué terminó con un exnovio y fans creen que se trata de Rauw Alejandro

Rosalía sorprendió recientemente al hablar abiertamente sobre una experiencia que marcó el fin de una relación que tuvo con un exnovio. Lo hizo durante su participación en el podcast Special People Club, donde compartió una anécdota que reveló no solo su vulnerabilidad, sino también sus límites en un noviazgo.

En esa conversación, la cantante relató cómo una frase dicha por su expareja en un momento íntimo se convirtió en el punto final de una relación que ya venía desgastada. Aunque no mencionó nombres ni fechas, el testimonio hizo que muchos sospecharan que la española hablaba de Rauw Alejandro.

rosalia

¿Rosalía reveló por qué terminó con Rauw Alejandro?

Durante el episodio, la artista española se refirió a un exnovio con el que tuvo una relación de varios años. Según explicó, la relación atravesó distintas etapas, y aunque hubo una separación, al poco tiempo ambos decidieron reencontrarse, quizás con la esperanza de reconstruir lo perdido.

Sin embargo, ese reencuentro no fue lo que esperaban. Rosalía mencionó que su expareja tenía serias dificultades para expresar lo que sentía.

“Tenía un novio que era un poco código Morse a nivel emocional”, comentó, dando a entender que la comunicación entre ambos era confusa.

Ese último encuentro fue decisivo. Según contó, mientras estaban en un momento de intimidad, su exnovio se apartó repentinamente y le dijo una frase que la dejó congelada:

“En un momento determinado, me suelta y dice: ‘Cómo he echado de menos a mi pu…’”, recordó la cantante.

Después de escuchar esas palabras, Rosalía permaneció inmóvil durante unos segundos, sin saber cómo reaccionar. Pero apenas pudo procesar lo ocurrido, dejó a su exnovio.

“Cuando pude reaccionar, me levanté, me fui y no volví nunca más”, expresó.

En ningún momento la cantante reveló la identidad de la persona con la que vivió esa historia. Tampoco dio pistas sobre si se trataba de alguien vinculado a la industria musical o del espectáculo.

Sin embargo, en redes sociales muchos fans de la cantante empezaron a mencionar que el relato de Rosalía podría tratarse de Rauw Alejandro e incluso publicaron fragmentos de canciones del cantante en donde se referiría de esta manera a las mujeres con las que ha tenido alguna intimidad.

En el último tiempo, la intérprete de “Motomami” ha sido relacionada sentimentalmente con el actor y músico alemán Emilio Sakraya. Aunque fueron vistos juntos en varias ocasiones durante 2025, incluyendo salidas, cenas y momentos cariñosos, ninguno de los dos ha confirmado públicamente una relación.

Además de su carrera musical, Rosalía se prepara para explorar una nueva faceta artística. La cantante debutará en televisión con un personaje secundario en la tercera temporada de Euphoria, cuya fecha de estreno está programada para el 12 de abril a través de HBO Max.

