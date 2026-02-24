Rosita: la canción con Rauw Alejandro que desató pleito entre Cazzu y Christian Nodal

El pasado 19 de febrero se estrenó Rosita, tema principal del nuevo álbum de Tainy, uno de los productores más influyentes del género urbano. La canción marcó, además, la reconciliación pública entre Rauw Alejandro y Jhayco, quienes durante años mantuvieron una rivalidad musical que dividió a fanáticos.

Sin embargo, más allá del junte histórico, fue un verso específico el que detonó el escándalo. En medio de una narrativa que mezcla romance impulsivo, ego, poder y referencias a relaciones mediáticas, la canción incluye la frase: “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”.

El verso hace alusión directa al matrimonio del intérprete de regional mexicano con Ángela Aguilar, celebrado en julio de 2024, pocas semanas después de su ruptura con Cazzu y cuando su hija Inti era apenas una bebé. La referencia fue interpretada por muchos como una burla o comentario irónico sobre la rapidez con la que Nodal rehízo su vida sentimental.

En términos temáticos, Rosita habla de relaciones intensas y contradictorias, de decisiones impulsivas que mezclan pasión con estrategia emocional. La letra navega entre el romanticismo y la provocación, un sello habitual en el estilo urbano contemporáneo.

Cazzu reacciona a la canción "Rosita"

La reacción de Cazzu no tardó en llegar. Días después del estreno, la cantante argentina publicó un mensaje en X que muchos interpretaron como respuesta directa al tema: “El arte que hacemos es nuestra postura ante la vida. Ya conocen la mía”.

El comentario encendió las redes. Poco después, usuarios notaron que dejó de seguir a Tainy, Jhayco y Rauw Alejandro, este último con quien mantenía una amistad previa dentro del circuito urbano latino. Ambos coincidieron en eventos, premiaciones y colaboraciones cercanas al entorno del género, y en el pasado habían mostrado camaradería pública.

Pero la respuesta más contundente llegó el 24 de febrero, cuando Cazzu compartió en Substack un texto titulado "Tiradera". En él, reflexiona sobre lo que denomina “la legendaria camaradería entre varones” dentro de la industria musical, cuestionando dinámicas de complicidad masculina que, según su visión, priorizan el ego sobre la empatía.

Sin mencionar directamente a Nodal o a los intérpretes de "Rosita", lanzó frases que muchos consideraron dardos directos: críticas al oportunismo, a la banalización del dolor y a la explotación del chisme como herramienta comercial.

Uno de los pasajes más emotivos fue cuando habló de la “verdadera víctima”, describiendo con ternura a su hija Inti, quien este año cumplirá tres años. Allí insinuó que el verdadero abandono no es mediático ni romántico, sino emocional.

Nodal lanza indirecta a Cazzu

Si el verso ya era polémico, la situación escaló cuando Christian Nodal utilizó Rosita como fondo musical en una historia de Instagram. La publicación mostraba un momento íntimo con Ángela Aguilar: ella vestía un atuendo blanco semitransparente, mientras él parecía besar su cuello.

La imagen fue interpretada como una reafirmación pública de su relación y, para algunos, como una provocación indirecta hacia su expareja. Aunque Nodal no añadió texto, la combinación de la foto con la canción bastó para que la polémica alcanzara un nuevo nivel.

Una ruptura que sigue generando polémica

Desde su separación en 2024, Cazzu y Nodal han protagonizado intercambios tensos en medios y redes, especialmente en torno a la narrativa de su ruptura y la crianza compartida de su hija. Aunque ambos han intentado mantener ciertos límites, cada movimiento público revive el interés mediático.

El caso de Rosita demuestra cómo una simple línea en una canción puede trascender lo musical y convertirse en detonante de un conflicto personal amplificado por millones de seguidores.

¿Rivalidad o marketing?

En la industria urbana, las referencias directas a figuras públicas no son nuevas. Sin embargo, cuando se entrelazan con historias personales aún sensibles, el impacto se multiplica.

Por ahora, Rauw Alejandro y los demás involucrados no han emitido declaraciones adicionales sobre la polémica. Lo que sí es claro es que Rosita logró lo que muchas canciones buscan conversación masiva.

