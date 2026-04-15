¿Amas a Emma Watson? Estas son las plataformas donde encuentras sus películas

Para toda una generación, ella siempre será Hermione Granger, la bruja más brillante de su época, pero Emma Watson no se quedó solo en Harry Potter y tiene múltiples películas en su filmografía; ¡descubre dónde verlas!

Desde que dejó las aulas de Hogwarts, Watson ha sabido elegir proyectos que desafían su imagen, moviéndose con una naturalidad envidiable entre el cine de autor, las superproducciones de Disney y dramas de época que han conmovido a la crítica internacional.

Su presencia en pantalla es sinónimo de inteligencia y compromiso, características que también traslada a su vida como activista.

El cariño que sienten los fans por Emma Watson se traduce también en un maratón de todas sus películas, ¡así que prepárate! Ajusta tu conexión a internet, abre las plataformas de streaming y redescubre por qué Emma sigue siendo la reina absoluta de nuestros corazones cinéfilos.

La bella y la bestia Disney Plus

¿Dónde ver las películas de Emma Watson?

Saga Harry Potter

Toda las serie de películas de Harry Potter la encuentras disponible en HBO Max, desde La Piedra Filosofal hasta Las Reliquias de la Muerte: Parte 2. La ventaja de esta plataforma es que ofrece las versiones en alta definición y, en muchos casos, con opciones de audio original y doblaje clásico, ideal para quienes crecieron viendo las películas en televisión abierta.

Además de las películas, Max alberga el especial Harry Potter 20 aniversario: Regreso a Hogwarts. En este documental, podemos ver a una Emma Watson mucho más madura, compartiendo anécdotas íntimas con Daniel Radcliffe y Rupert Grint, lo que añade una capa emocional indispensable para cualquier maratón que se respete.

La Bella y la Bestia

Emma Watson asumió el reto de interpretar a una de las princesas más icónicas de la animación en su versión de carne y hueso en el live action de La Bella y la Bestia. El resultado fue un éxito masivo que consolidó su estatus como estrella de cine.

Como era de esperarse, Disney+ es la plataforma exclusiva para disfrutar de esta versión donde Watson no solo actúa, sino que también canta, aportando una visión más moderna y empoderada al personaje de Bella.

Las ventajas de ser invisible IMDb

Las ventajas de ser invisible

Esta película es, para muchos, el mejor trabajo actoral de Watson fuera de Harry Potter. Interpreta a Sam, una joven espíritu libre que guía al protagonista a través de las complejidades de la adolescencia. Actualmente, esta joya la encuentras en Netflix.

Mujercitas

Bajo la dirección de la aclamada Greta Gerwig, Emma Watson dio vida a Meg March en esta versión de 2019. Su interpretación de la hermana mayor, que busca la felicidad en el hogar y la familia, fue sumamente elogiada. Está disponible en Netflix.

Ladrones de la fama

Bajo el título en inglés, The Bling Ring, fue el primer trabajo cinematográfico de Emma Watson fuera de Harry Potter. Interpretó a Nicki, una adolescente obsesionada con la fama que se dedica a robar casas de celebridades en Hollywood.

Actualmente, se puede encontrar en plataformas como Prime Video, aunque con una suscripción a Diamond Films.

The Bling Ring IMDb

¿En qué otras plataformas están las películas de Emma Watson?

Netflix : además de las mencionadas anteriormente, en Netflix encuentras los trabajos de Emma Watson en Noé y Este es el fin , donde tiene una pequeña participación.

: además de las mencionadas anteriormente, en Netflix encuentras los trabajos de , donde tiene una pequeña participación. Prime Video : Emma Watson ha participado en películas de thriller y suspenso que encuentras en esta plataforma, como Regresión o Colonia . Al igual que Mi semana con Marilyn , donde hizo un papel pequeño.

o . Al igual que , donde hizo un papel pequeño. Apple TV : su película protagonizada junto a Tom Hanks, El Círculo, está disponible en esta plataforma.

Si bien Emma Watson se retiró por un tiempo de la actuación para darle prioridad a otros proyectos, ¡todos esperamos su regreso! Y mientras podemos hacer maratón de sus películas en casa.