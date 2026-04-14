¡Ésa no es su familia! Malcolm, Reese y Francis conocen a la Familia P. Luche

Si algo no podían dejar de hacer Frankie Muniz, Christopher Kennedy Masterson y Justin Bertfield, los hermanos más conflictivos y emblemáticos de la televisión, era venir a México para promocionar los cuatro capítulos de Malcolm In The Middle: La vida sigue siendo injusta, revival de la serie que se estrenó en el lejano 2000, que tuvo siete temporadas, 151 episodios y que cosechó una base enorme de fans en nuestro país que hasta el día de hoy es parte de la cultura pop y siguen teniendo este proyecto en su corazón.

“He estado aquí varias veces en los últimos dos años y siempre me siento abrumado por el amor que ustedes le muestran a Malcolm. ¡Es increíble! Quiero decir, ahora tenemos el revival, pero 20 años después de que terminó el programa, cada vez que venía aquí, siempre estaba como en estado de shock. Así que me encanta estar aquí y estoy muy agradecido por la oportunidad de poder venir”, expresó Frankie Muniz, quien le da vida a Malcolm, el cerebrito de la familia Wilkerson.

Durante poco más de una hora el trío actoral fue parte de una serie de dinámicas que se llevaron a cabo en un set al estilo televisivo de la sitcom, sin embargo, una de las más emblemáticas se dio cuando los intérpretes conocieron a los actores de doblaje que hacen sus voces en México. Justo cuando entraron Carlos Díaz, quien le da voz a Malcolm; Eduardo Garza, que interpretar a Francis, y Alfredo Leal, voz de Reese, el público que asistió a la sitcom se emocionó y no podía ser de menos, pues ellos son parte de la memoria auditiva de la serie, algo de lo que es consciente Frankie Muniz.

Creo que gran parte del éxito de la serie es gracias a estas increíbles voces que ustedes escuchan. Son doblajes increíbles para transmitir la comedia y todo lo demás. Les doy mucho crédito a ellos por el hecho de que les encante el programa, así que gracias por el trabajo que hacen”, relató Muniz, actor de 40 años.

La dinámica que los actores de Malcolm In The Middle llevaron a cabo con los actores de doblaje consistió en ver y escuchar cómo estos últimos doblaban en vivo una escena de algún capítulo de la serie y los protagonistas, a quienes se les daban tres opciones en inglés que aparecían en una pantalla y que les daban opciones en inglés sobre la escena, tenían que adivinar de qué iba la secuencia que acaban de traducir las voces. Luego de elegir una opción, ya escuchaban la secuencia con la voz en inglés, tal cual ellos lo habían filmado.

Elenco de Malcolm in The Middle y los actores que les dan voz. Lucero Calderón

Contrario a lo que muchos pudieran pensar, los actores no recordaban al cien por ciento de qué iban las escenas que filmaron y a veces volteaban a ver a los asistentes, entre ellos mega fans de la serie, que les soplaban la respuesta. No se sabe si por cuestión de retraso en la agenda, el tránsito de la CDMX o porque así estaba pactado, la actriz Magda Giner, quien le da vida sonora a Lois, la mamá de la serie apareció casi al final para regañarlos y decirles una frase distintica de la serie: “¿¡Creen que somos ricos!?”.

Como dato curioso algunas de las escenas que les pasaron fueron de los siguientes capítulos: Malcolm graba a Reese, Los chicos en el rancho y La minimoto.

De igual manera, Frankie Muniz, Christopher Kennedy Masterson y Justin Bertfield tuvieron otra dinámica con dos de los integrantes de una de las familias televisivas mexicanas más populares: con Junior P. Luche, interpretado por el actor Luis Manuel Álvila, así como con Ludovoquito P. Luche, quien es interpretado por José Miguel Pérez Saint Martin.

Con ellos los actores llevaron a cabo otras actividades como contestar preguntas del tipo de quién de los hermanos de sus familias televisivas es el favorito de su papá y quién de su mamá, quién de todos ellos era el más inteligente o quién sería capaz de provocar un incendio descomunal.

Uno de los momentos más divertidos fue cuando cada familia, los Wilkerson y los P. Luche tenían que llamar a sus papás. Los Wilkerson llamaron a Lois, la mamá del clan, quien es interpretada por Jane Kaczmarek, mientras que los P. Luche llamaron a Ludovico, interpretado por Eugenio Derbez.

Frankie Muniz, Luis Manuel Álvila (Junior P. Luche) y José Miguel Pérez Saint Martin (Ludovoquito). Lucero Calderón

Cuando los hermanos llamaron a su madre, ella los regañó por no avisarle que estaban en México, para después estar en aprietos cuando los hijos le preguntaron que quién era su hijo favorito. Con el humor que le caracteriza a Lois se salió por la tangente, pero sí recordó la conflictiva relación que ha tenido con su primogénito Francis y cómo él empezó a pelear con ella cuando lo amamantaba.

Por su parte, los P. Luche aprovecharon su llamada para preguntarle a su padre si las quesadillas llevan o no queso.

Luego de las dinámicas y de tomarse fotos con los actores de doblaje y con los intérpretes de la familia P. Luche, Frankie Muniz, Christopher Kennedy Masterson y Justin Bertfield, convivieron con algunos fans con los que se tomaron fotos.

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