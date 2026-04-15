¿Vas a ver a Enjambre? Estos son los precios y fecha de su concierto en CDMX 2026

Si eres fan de Enjambre, esto te interesa: la banda de rock e indie rock llegará a la Ciudad de México con un concierto muy esperado.

Tras emocionar al público en el Vive Latino 2026, ahora confirman un concierto en solitario que promete convertirse en uno de los eventos más importantes para sus seguidores.

Si estás pensando en ir, aquí te contamos todo: precios de boletos, fechas y cómo comprarlos.

Concierto Enjambre CDMX

Aunque la noticia tomó por sorpresa a muchos, el anuncio ya es oficial. Enjambre se presentará en solitario como parte de su etapa musical con el álbum Daños Luz.

La banda originaria de Zacatecas ya había adelantado que preparaban un concierto especial en el Estadio GNP Seguros, pero sin dar detalles… hasta ahora.

La confirmación llegó a través de entrevistas y rápidamente encendió la emoción entre sus fans, quienes llevaban tiempo esperando una fecha en la capital.

Boletos y precios de concierto de Enjambre en CDMX Foto: Cuartoscuro.com

Enjambre boletos: precios

Estos son los precios para ver a Enjambre en vivo que ya compartió Ticketmaster en su Instagram.

PLAT A: $2,914 a $3,497

PLAT A: $2,914 a $3,497 PLAT B: $2,418 a $2,902

PLAT C: $1,984 a $2,381

PLAT D: $1,674 a $2,009

PLAT E: $1,488 a $1,786

GNP: $1,612 a $1,934

VERDE B: $1,054 a $1,265

NARANJA B: $930 a $1,116

VERDE C: $744 a $893

NARANJA C: $496 a $595

GENERAL B: $930

PCD: $1,240

¿Dónde puedo comprar boletos para Enjambre?

Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster, tanto en línea como en taquillas del recinto (donde puedes evitar cargos por servicio).

Preventa Banamex: 16 de abril de 2026, desde las 14:00 horas

Preventa Banamex: 16 de abril de 2026, desde las 14:00 horas Venta general: 17 de abril de 2026, desde las 14:00 horas

Taquilla: a partir del 18 de abril

Boletos y precios de concierto de Enjambre en CDMX Foto: Cuartoscuro.com

¿Cuándo es el concierto de Enjambre en CDMX?

Si eres fan, este concierto es una oportunidad perfecta para escuchar en vivo temas como “Vínculo” y revivir la esencia de una de las bandas más queridas del rock mexicano.

El concierto tendrá lugar el Sábado 29 de agosto de 2026 a las 21:00 horas. En el Estadio GNP Seguros, ubicado en Viaducto Piedad y Río Churubusco s/n Cd. Deportiva, CDMX 08400, México.

Así que ve preparando el presupuesto y no pierdas de vista la preventa… porque todo apunta a que los boletos volarán.