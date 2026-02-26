Rauw Alejandro responde a Cazzu y aclara el verso sobre Nodal en 'Rosita'

Rauw Alejandro apareció en redes sociales tras el estreno de la canción Rosita, un tema en el que participa junto a Tainy y Jhay Cortez. Lo que inicialmente se presentó como una colaboración más dentro del género urbano rápidamente escaló a polémica debido a un verso que hace referencia directa a la relación entre Cazzu y Christian Nodal.

La línea “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal” fue interpretada por parte del público como una alusión a la vida sentimental de la rapera argentina.

Rauw Alejandro

Con el paso de los días, la discusión dejó de girar únicamente en torno a la música, ya que Cazzu se pronunció al respecto y después Nodal también habló sobre el tema y hasta decidió aclarar algunos asuntos legales que tiene con la madre de su hija.

La respuesta de Cazzu fue contundente y se dio a conocer a través de un texto en Substack, mientras que más tarde el propio Rauw Alejandro decidió aclarar su postura en redes sociales.

La postura de Cazzu tras el estreno de Rosita

Después de que el tema Rosita comenzó a viralizarse, Cazzu compartió un mensaje en el que expresó su inconformidad por lo que considera ciertas dinámicas dentro del medio musical. En su publicación, criticó lo que definió como “la legendaria camaradería entre varones”, una frase con la que cuestionó la actitud de algunos músicos ante situaciones que involucran a mujeres en la industria.

cazzu

Además, Cazzu sostuvo que la persona más afectada por la exposición mediática no es ella, sino su hija. También señaló que en medio de la polémica surgen comentarios que pueden desviar la atención de los temas importantes.

Rauw Alejandro reacciona a la polémica

Ante la polémica, Rauw Alejandro publicó un mensaje en su cuenta de X para aclarar su posición respecto a la controversia. En su escrito fue directo al afirmar que nunca ha

“La considero una amiga; aunque no tengamos cercanía desde hace años, solo tengo recuerdos bonitos con ella y con su gente. Y le deseo lo mejor en su carrera, hoy y siempre”.

Christian Nodal revela los títulos de su próximo álbum 2026, destacando la canción ‘Amor’ que genera gran expectativa. Foto: @nodal.

También explicó que Rosita forma parte de un álbum de Tainy, en el que tanto él como Jhayco participan como colaboradores y esto dijo sobre si él escribió la canción:

“No la escribí yo y, dentro del contexto del tema, cuando la escuché no la leí como una falta de respeto a nadie. Entiendo que cada quien lo puede interpretar distinto, y si a alguien le incomodó, se respeta”.

En otro fragmento de su mensaje reflexionó sobre la exposición pública y el impacto que puede tener.

Rauw Alejandro

“Sé que estar en el ojo público expone demasiado, y a veces te mencionan en días en que uno no está para nada ni para nadie. Pues somos humanos. Me ha pasado, lo vivo y por eso lo entiendo. Por mi parte, prefiero no alimentar el ruido, aunque a veces sea inevitable, porque te desvían un comentario o se inventan cualquier cosa”.

Finalmente, hizo un llamado tanto a los medios como a sus seguidores para evitar interpretaciones que generen confrontaciones innecesarias.

“No saquen esto de contexto tratando de crear un conflicto entre personas. Estamos empezando el año sé que quieren acción. Pero aquí no hay pelea, no hay mala vibra. Hay música, hay trabajo, y hay unión”.

