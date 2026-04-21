¿Qué ocurrió con la colaboración de Danna, Belinda y Kenia Os? Esto es lo que se sabe

Danna generó conversación tras el lanzamiento de su nuevo EP “Lucid Dreams”, así como por la colaboración que anunció con Belinda. Sin embargo, la posible colaboración entre las tres (Danna, Belinda y Kenia Os) no vería la luz pronto.

Durante una reciente entrevista, Danna confirmó que la canción en colaboración con Belinda y Kenia Os sí existe, aunque su lanzamiento se ha visto detenido por factores ajenos al proceso creativo. La cantante explicó que el tema permanece en espera debido a “problemitas administrativos”, lo que sugiere que podrían existir acuerdos pendientes entre disqueras.

Aun con este retraso, la intérprete dejó claro que el proyecto no está cancelado y que la intención es que eventualmente pueda estrenarse. Mientras tanto, cada una de las artistas continúa desarrollando proyectos musicales por separado.

Foto: Apple Music

En cuanto a la colaboración con Belinda, adelantó que tendrá una marcada esencia pop y aseguró sentirse emocionada por el resultado, al describirlo como un tema “espectacular” que ya se encuentra en la fase final de producción. Señaló además que están explorando nuevas ideas y fusionando sus estilos: “Creo que es increíble poder colaborar con una mujer que admiro tanto, con la que literalmente crecimos juntas, y haber construido una amistad tan genuina es algo muy especial”.

Foto: Instagram Belinda

En cuanto a otras colaboraciones, destacó la de Belinda y Kenia Os con el tema “Jackpot”, un lanzamiento que ha generado conversación entre sus fans, aunque la posible unión entre las tres artistas ha sido mencionada en distintas ocasiones, tanto en redes sociales como en entrevistas.

En 2024 surgieron rumores de una colaboración entre Danna y Kenia Os en el tema “Tokome”, luego de que ambas compartieran imágenes con pistas que alimentaron las especulaciones. Más adelante, en 2025, las tres coincidieron en un evento donde posaron juntas; en esa ocasión, Belinda les dedicó unas palabras de admiración, lo que llevó a los fans a apodarlas como “La Trinidad del Pop”.

Conflicto en colaboración de Danna, Belinda y Kenia Os

La periodista Martha Figueroa hizo referencia a una comparación entre las tres artistas, señalando que Kenia Os es más reciente en la industria, mientras que Belinda y Danna han trabajado desde muy jóvenes en el medio.

De acuerdo con lo comentado, Figueroa habría señalado que inicialmente la canción era un proyecto de Kenia Os, pero que durante el proceso de trabajo la dinámica cambió, ya que existían diferencias en la forma de ver el proyecto y en la toma de decisiones entre Danna y Belinda.

Según esta versión, mientras Kenia debía consultar todo con su disquera, Danna y Belinda tendrían mayor autonomía en sus decisiones creativas, lo que habría generado desacuerdos durante el desarrollo del tema.

Finalmente, el proyecto no habría logrado concretarse en conjunto como se planeaba y, de acuerdo con el rumor, Kenia Os habría quedado fuera, dando paso a una nueva versión de la colaboración.

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