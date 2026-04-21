Juan de Dios Pantoja le pide perdón a Kenia Os: “me da gusto que supiste aprovechar los problemas”

El influencer Juan de Dios Pantoja, esposo de Kimberly Loaiza, volvió a encender la conversación en redes, tras publicar un mensaje en el que reconoce errores del pasado y ofrece disculpas públicas a Kenia Os y a Katia Vlogs, quienes estuvieron involucradas en antiguas polémicas.

Kimberly y Juan de Dios. Foto: Instagram juandediospantoja

En sus declaraciones, el creador de contenido pidió perdón directamente a Kenia Os, a quien dijo alegrarse de ver crecer profesionalmente pese a los conflictos que vivieron: “me da gusto que supiste aprovechar todos esos problemas para crecer y lograr tus sueños”.

También se dirigió a Katia Vlogs, asegurando que nunca fue responsable de los tuits que desataron controversia en su momento: “yo sé muy bien que nunca fue tu intención, tú no escribiste eso”.

Katia Vlogs, Kimberly Loaiza y Juan De Dios Pantoja. Foto: Instagram Jukylop

Pantoja admitió que en ese entonces influyeron la inmadurez y la presión del entorno digital, dejando claro que no intenta justificar lo ocurrido. Señaló que se trata de situaciones de hace casi una década y que, con el paso del tiempo, ha trabajado en su proceso personal: “he sanado mucho… de todo se aprende en esta vida”.

Además, respaldó públicamente la versión de Katia Vlogs, reiterando que ella no fue responsable de los mensajes polémicos, y recordó que la rivalidad entre fandoms llegó a niveles muy agresivos. Incluso mencionó que, durante el embarazo de Kimberly Loaiza, las críticas fueron especialmente duras, lo que influyó en sus reacciones en aquel momento.

El influencer concluyó reconociendo que, en medio del hate y la presión, tomó decisiones equivocadas, pero aseguró que hoy busca avanzar con mayor madurez: “seguimos avanzando, seguiremos creciendo y tomando mejores decisiones”.

Las declaraciones han reavivado el tema entre seguidores, quienes siguen divididos entre quienes valoran la disculpa y quienes consideran que el conflicto aún deja heridas abiertas.

Kenia, Kimberly y Juan de Dios. Foto: Especial

Las disculpas de Juan de Dios Pantoja no pasaron desapercibidas, pero lejos de generar empatía total, también provocaron una fuerte ola de críticas por parte de usuarios en redes sociales, quienes cuestionaron sus intenciones y aseguraron que el tema sigue siendo recurrente en su discurso.

No todas las reacciones fueron negativas. Entre los comentarios, también destacaron quienes valoraron que Juan de Dios Pantoja diera un paso al frente para reconocer sus errores y ofrecer disculpas públicas.

Hasta el momento, ni Kenia Os ni Katiavlogs han respondido públicamente a las declaraciones de Juan de Dios Pantoja, por lo que se desconoce si emitirán alguna postura al respecto o si preferirán mantenerse al margen de la polémica.

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