Danna ya tiene fecha para 'Lucid Dreams', su nuevo álbum

Danna presentó oficialmente Lucid Dreams, la antesala de su próximo álbum que llegará el 14 de abril y que, más que un lanzamiento, se percibe como una transformación total. La cantante dio a conocer el art cover de este nuevo EP, el cual formará parte de una trilogía compuesta por 15 canciones, y dejó claro el tono de esta etapa: más introspectiva, con un concepto marcado y una estética que no pasa desapercibida.

El EP estará integrado por cinco canciones: Lucid, Again, Out of my Body, That boy y Movie star, temas que desde ahora ya comienzan a generar gran expectativa.

Cada una de las canciones es muy especial, son como un sueño único. Están inspiradas en visiones, en sueños, en experiencias no tangibles; es un proyecto bastante etéreo y también muy enérgico”, explicó la cantante.

Sobre el sonido del material, Danna destacó la influencia de la música electrónica en esta nueva etapa.

Mucho de la música electrónica marca el tipo de música que me gusta hacer. Me atreví mucho a experimentar con este proyecto”, expresó.

La intérprete también compartió la emoción que le genera este lanzamiento, el cual ha tomado tiempo y un proceso creativo significativo.

Estoy muy nerviosa, emocionada e ilusionada de poder anunciar este proyecto y prepararlo con tanta delicadeza y emoción. Ha sido un trabajo de bastante tiempo, pero también un proceso creativo demasiado bello y muy llenador”.

Danna resaltó la importancia de este material, al considerarlo el más ambicioso de su carrera hasta ahora.

Este proyecto nació de mis sueños más profundos, de las cosas que nunca digo, de lo que surge en el subconsciente. Tuve la oportunidad de canalizarlo y escribirlo todo, para transformarlo en un álbum”, concluyó.

Danna se rodeó de nombres clave en la industria creativa. La dirección creativa estuvo a cargo de Dannah Gottlieb, mientras que la portada fue realizada por Elizaveta Porodina.

Como resultado, Lucid Dreams no solo marca el inicio de una nueva etapa para Danna, sino también un proyecto ambicioso en el que apuesta por explorar su lado más introspectivo y experimental, con un concepto sólido y un equipo creativo destacado, la artista se prepara para presentar una obra que promete conectar desde lo emocional y lo visual con su público.

No te quedes fuera de esta nueva era. Ya puedes preguardar Lucid Dreams y ser de los primeros en escuchar lo nuevo de Danna en cuanto esté disponible.

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