Danna rompe el silencio sobre la colaboración con Kenia Os y Belinda

La cantante y actriz Danna llegó a la Ciudad de México días antes de su participación en el Vive Latino 2026, donde habló sobre uno de los proyectos musicales que más expectativa ha generado entre sus seguidores: una posible colaboración con Kenia Os y Belinda.

La intérprete fue abordada por medios de comunicación en el aeropuerto capitalino, donde confirmó que el proyecto sigue siendo una posibilidad, aunque actualmente no existe una fecha definida para su lanzamiento debido a compromisos profesionales de cada artista.

La cantante confirmó que el proyecto musical con Kenia Os y Belinda sigue en pausa. IG: danna

Danna llega a México antes del Vive Latino 2026

Danna arribó a la capital del país previo a su participación en el Vive Latino 2026, festival que se celebrará el fin de semana del 14 al 15 de marzo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Durante su encuentro con la prensa, la cantante expresó entusiasmo por formar parte del cartel y adelantó que prepara una participación especial dentro del evento musical.

Supercontenta, la verdad, muy feliz que me hayan invitado. Es una invitación especial. Voy a cantar una canción especial. Estoy muy contenta. Sí, va a estar muy cool. Yo les digo que se preparen, que vayan el domingo, va a estar muy bueno”, declaró la artista ante los reporteros.

Su presentación está programada para el domingo 15 de marzo dentro del segmento “Música pa’ mandar a volar”, un espacio que reunirá a diversas figuras del pop en español. En este bloque también participarán artistas como Paulina Rubio, Mijares y Amanda Miguel, quienes compartirán escenario en una propuesta especial dentro del festival.

La participación de Danna en el Vive Latino marca un nuevo momento en su trayectoria dentro de la música pop, en un evento que tradicionalmente ha estado asociado a bandas de rock y propuestas alternativas, pero que en los últimos años ha ampliado su programación hacia otros géneros.

Danna Paola, Amanda Miguel y Paulina Rubio en el Vive Latino Especial

Qué ha dicho Danna sobre la colaboración con Kenia Os y Belinda

Durante la conversación con los medios, la cantante también fue cuestionada sobre la esperada colaboración musical con Kenia Os y Belinda, un proyecto que ha generado expectativa desde que se dio a conocer que las tres artistas estaban trabajando juntas.

Al ser consultada sobre si el tema finalmente verá la luz, Danna respondió de forma breve pero positiva ante el interés de los seguidores. “Ay, ojalá, amor… Dios te oiga”, expresó la intérprete, dejando abierta la posibilidad de que el proyecto pueda concretarse en algún momento.

En declaraciones previas retomadas por el programa Ventaneando, la cantante explicó que el proyecto no ha avanzado debido a cuestiones administrativas y a las agendas individuales de cada artista.

Pues no sabemos, la verdad. Cositas administrativas, no sé, cada quien está trabajando en lo suyo, pero pues bueno, habrá que ver”, señaló.

Las palabras de Danna confirmaron que la colaboración no ha sido cancelada, pero permanece en pausa mientras las tres cantantes continúan enfocadas en proyectos personales dentro de sus respectivas carreras musicales y profesionales.

El tema entre Danna, Kenia Os y Belinda surgió tras coincidir en un evento en 2025. IG: applemusic

La respuesta de Danna a las declaraciones de Paty Cantú

Durante el mismo encuentro con la prensa, Danna también fue cuestionada sobre las recientes declaraciones de Paty Cantú, quien en redes sociales pidió ampliar la conversación sobre las figuras femeninas que representan al pop mexicano.

Cantú señaló que el panorama del género en México incluye a más artistas además de Danna, Belinda y Kenia Os, lo que generó diversas reacciones entre seguidores del pop latino. Ante esto, la cantante respondió reconociendo la trayectoria de otras intérpretes que han formado parte de la historia del género en México.

Claro, Paty, por supuesto, es que sí está considerada. Simplemente siento que a veces dentro de las conversaciones nos enfocan solamente a las tres, pero obviamente Natalia Lafourcade, Julieta Venegas, Paty... puedo mencionar un montón de artistas mexicanos y mexicanas que han formado parte de la historia del pop”, declaró.

La artista también añadió que estas figuras han contribuido al desarrollo del género en el país. “Corrieron para que hoy también nosotras pudiéramos caminar. Y me encanta que haya hecho este statement también. Creo que es momento de seguir reconociendo el pop en México”, afirmó.

Danna respondió a las declaraciones de Paty Cantú y destacó la importancia de reconocer a más artistas dentro de la historia del pop mexicano. (Foto: Mezcal Entertainment)

Por qué no se ha concretado el proyecto entre las tres cantantes

El proyecto musical entre Danna, Kenia Os y Belinda surgió en 2025 y rápidamente generó conversación en redes sociales, donde seguidores de las tres artistas comenzaron a especular sobre el posible lanzamiento de un tema conjunto.

Sin embargo, hasta el momento la colaboración no se ha concretado debido principalmente a la complejidad para coordinar las agendas de las tres intérpretes, quienes actualmente desarrollan proyectos en distintos países.

Belinda se encuentra en España trabajando en la grabación de una serie inspirada en la vida de la emperatriz Carlota, mientras que Danna continúa con el desarrollo de nueva música y presentaciones en festivales. Por su parte, Kenia Os continua con el lanzamiento de un nuevo material discográfico.

A pesar de estos compromisos, ninguna de las artistas ha descartado el proyecto. Danna incluso se refirió al momento profesional que vive Belinda y expresó apoyo hacia su colega durante esta etapa.

Se ve hermosa. Estoy muy emocionada por su proyecto y sé que le va a ir muy bien. Hemos estado platicando mucho y recomendándole muchas cosas de Madrid”, comentó la cantante al referirse al trabajo que Belinda realiza actualmente en España.

La cantante explicó que los conflictos de agenda han retrasado la colaboración. (Foto: Mezcal Entertainment)

Cómo surgió la idea de la colaboración entre Danna, Kenia Os y Belinda

La idea de una colaboración entre las tres artistas surgió en septiembre de 2025, después de coincidir en un evento social organizado por la cantante Shakira. En ese momento, Danna confirmó públicamente que el proyecto estaba en desarrollo.

Yo pregunté en el grupo si ya podía decir y ya puedo decir, entonces, porque yo dije: ‘Ya dijimos’, ya faltaba yo. No había tenido la oportunidad de poderlo decir, pero sí, estamos trabajando en algo juntas, estoy muy emocionada”, señaló la cantante en declaraciones retomadas por el programa Sale el Sol.

En esa misma conversación, la intérprete adelantó la expectativa que generaba el encuentro musical entre las tres figuras del pop latino.

Creo que este junte va a ser muy icónico y va a ser las chicas súper poderosas y es todo lo que puedo decir”, comentó en ese momento.

Desde entonces, el proyecto se mantiene como una de las posibles colaboraciones más comentadas entre artistas del pop en español, aunque hasta ahora no existe confirmación oficial sobre su lanzamiento.