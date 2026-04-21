La pandilla más peligrosa del mundo: Netflix tiene el documental más crudo sobre la Mara Salvatrucha

El interés por los contenidos de crimen real ha crecido en los últimos años, y uno de los títulos que más impacto ha generado es World's Most Dangerous Gang (La pandilla más peligrosa del mundo). Este documental, producido por National Geographic, ofrece una mirada directa a la realidad de la Mara Salvatrucha, también conocida como MS-13.

Disponible en plataformas como Netflix, el documental se ha convertido en una referencia obligada para quienes buscan entender el fenómeno de las pandillas en América.

A través de un enfoque periodístico, la producción no solo retrata la violencia, sino también los factores sociales que han permitido la expansión de esta organización criminal.

¿Quién es la Mara Salvatrucha y por qué es tan peligrosa?

La Mara Salvatrucha es considerada una de las pandillas más violentas del continente. Su origen se remonta a la década de 1980 en Los Ángeles, donde fue formada por inmigrantes salvadoreños en contextos de marginación.

Con el paso del tiempo, evolucionó hasta convertirse en una red criminal transnacional con presencia en países como Estados Unidos, El Salvador, Honduras y Guatemala, además de conexiones que alcanzan regiones cercanas a México.

El nombre "Mara Salvatrucha" combina términos que hacen referencia a pandilla, origen salvadoreño y astucia callejera. Sin embargo, más allá del significado, su reputación está marcada por actividades ilícitas como:

Narcotráfico

Extorsión

Tráfico de armas

Trata de personas

Homicidios

Su estructura y su control territorial han contribuido a niveles alarmantes de violencia, especialmente en Centroamérica.

Reos de la Mara Salvatrucha y Barrio 18 siendo transportados a en autobus a megacarcél.

La investigación de Lisa Ling: testimonios desde dentro

Uno de los elementos más impactantes del documental es la participación de Lisa Ling, quien se adentra en el mundo de la pandilla para documentar su funcionamiento.

A lo largo del reportaje, se presentan entrevistas con miembros activos de la Mara Salvatrucha, así como con personas que intentan abandonar la organización. Estos testimonios permiten conocer de primera mano los rituales de iniciación, las reglas internas y las consecuencias de pertenecer a la pandilla.

El documental también aborda un tema especialmente delicado: el reclutamiento de jóvenes e incluso menores de edad, lo que evidencia la complejidad del problema y su impacto social.

Miembro del mara salvatrucha con las manos llenas de tatuaje.

Presencia internacional y conexión con México

Aunque gran parte del enfoque del documental se centra en Estados Unidos y El Salvador, la influencia de la Mara Salvatrucha va mucho más allá.

La pandilla ha logrado establecer redes en distintos países, incluyendo zonas con conexión a México, particularmente en rutas vinculadas al narcotráfico. Esta expansión ha convertido a la MS-13 en un actor relevante dentro del crimen organizado en el continente.

Su capacidad de adaptación y su estructura descentralizada le han permitido operar en múltiples territorios, manteniendo su identidad y métodos característicos.

La guerra contra las pandillas en El Salvador

En años recientes, el fenómeno de la Mara Salvatrucha ha sido enfrentado con medidas drásticas en países como El Salvador.

El gobierno encabezado por Nayib Bukele ha impulsado una estrategia de combate directo contra las pandillas, conocida como una “guerra contra el crimen”, que ha derivado en la detención masiva de miles de presuntos integrantes.

Si bien estas acciones han reducido ciertos índices de violencia, también han generado debate internacional sobre derechos humanos y el impacto a largo plazo de estas políticas.Un retrato crudo que sigue vigente

A pesar de haber sido estrenado hace años, World's Most Dangerous Gang mantiene su relevancia en la actualidad. Su contenido continúa siendo un punto de referencia para entender la evolución de las pandillas y su influencia en distintas regiones.

La mayoría de los pandilleros trasladados a la mega prisión forma parte de la Mara Salvatrucha.

Disponible en Netflix, este documental no solo informa, sino que también invita a reflexionar sobre las causas estructurales de la violencia y los desafíos que enfrentan los gobiernos para combatirla.

En un contexto donde el crimen organizado sigue siendo un tema central en América, producciones como esta permiten acercarse a una realidad compleja que, aunque incómoda, resulta necesaria de entender.

AAAT*