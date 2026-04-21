Fernanda Urdapilleta anuncia el nacimiento de su bebé con tiernas fotos

La actriz Fernanda Urdapilleta compartió una de las noticias más especiales de su vida: el nacimiento de su primera hija, fruto de su relación con el actor Ramsés Alemán. El anuncio lo hizo este martes 21 de abril a través de redes sociales, donde sorprendió a sus seguidores con una serie de fotografías tomadas desde el hospital.

En las imágenes, la pareja aparece en el momento en que su bebé llegó al mundo, acompañando las postales con mensajes llenos de emoción. Por su parte, Ramsés expresó:

¡Por fin! El milagro de la vida se hace presente con un amor tan grande que no cabe en mi pecho… Bienvenida al mundo mi cielo. Eres el regalo más hermoso que Dios nos pudo mandar. Tu mami y yo te amamos con la vida, y serás por siempre nuestro tesoro más grande”.

Foto: Instagram fer_uf

Fernanda también dedicó unas palabras a su hija y a su esposo:

Bienvenida princesa, te amo hasta el infinito. Gracias por no soltarme nunca… eres el mejor esposo del mundo. Juntos por y para siempre”.

A lo largo de su relación, Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán han compartido con sus seguidores varios momentos importantes de su historia, desde románticas fotografías de su boda hasta instantes de su día a día como pareja. A través de redes sociales, ambos han dejado ver la cercanía y complicidad que los une, construyendo paso a paso una relación que ahora suma un nuevo capítulo con la llegada de su hija.

Foto: Instagram fer_uf

La historia de amor entre la actriz y Ramsés Alemán comenzó en 2021 durante las grabaciones de la telenovela Mi fortuna es amarte, donde surgió una conexión inmediata. Con el paso del tiempo, su relación evolucionó hasta el compromiso en 2023. Posteriormente, en mayo de 2025, la pareja celebró su boda por lo civil, para después realizar una ceremonia religiosa.

Con la llegada de su hija, ambos inician una nueva etapa en su vida personal, marcada por la emoción y el cariño que han compartido con sus seguidores desde el primer momento.

cva*