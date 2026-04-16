Belinda y Los Ángeles Azules encenderán la inauguración del Mundial 2026

Belinda y Los Ángeles Azules han confirmado que se presentarán en vivo durante la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, es una colaboración que promete convertirse en uno de los momentos más llamativos del arranque del torneo.

Tras el próximo lanzamiento de su tema “Por Ella”, ambas figuras se alistan para llevarlo al escenario más importante: la ceremonia inaugural. La canción formará parte del álbum oficial del Mundial 2026 y se estrenará a nivel global el próximo 17 de abril.

Foto: Captura de video

De acuerdo con declaraciones que la agrupación dio a los programas "Hoy y Despierta América", el plan es interpretar el tema completamente en vivo durante la inauguración, que se llevará a cabo el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Durante la entrevista, se dio el siguiente intercambio:

“¿Cuándo van a cantar la rola completamente en vivo? ¿Dónde la van a cantar completamente en vivo?”, cuestionó Andrea Escalona, a lo que la agrupación respondió:” En el Estadio de Ciudad México. El 11 de junio. En la inauguración".

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La agrupación originaria de Iztapalapa confesó que la invitación los tomó por sorpresa, pero también como una gran oportunidad para llevar su música a otro nivel. En palabras de Elías Mejía Avante:

La cumbia de Los Ángeles Azules está en todo el mundo y ahora con esta canción ‘Por Ella’ se va hacer una fiesta en el Estadio, va estar padrísimo”.

El tema “Por Ella” gira en torno al trofeo de la Copa Mundial y refleja el esfuerzo de los futbolistas por alcanzar la gloria en cada edición del torneo, convirtiéndose así en una pieza clave dentro de la identidad musical del evento.

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Aunque la presentación en vivo es en junio, la canción se estrena en plataformas digitales mañana viernes 17 de abril de 2026.

Esta no es la primera vez que colaboran, pues ya tienen el éxito previo "Amor a Primera Vista", pero esta vez llevarán el ritmo de Iztapalapa a una audiencia global de miles de millones de personas.

Aunque, hasta el momento la FIFA no ha confirmado oficialmente la participación de los artistas en la ceremonia, todo apunta a que esta colaboración ya se perfila como uno de los momentos más esperados del inicio del Mundial.

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