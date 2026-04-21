'Michael' debuta con 29% en Rotten Tomatoes; la crítica cuestiona la biopic del Rey del Pop

La película Michael, centrada en la vida del llamado “Rey del Pop”, arrancó su camino en la crítica especializada con una recepción negativa. En su debut dentro del agregador Rotten Tomatoes, la cinta obtuvo una calificación inicial de 29%, colocándose en la categoría de “rotten”.

El estreno crítico ocurre en medio de una alta expectativa generada por el proyecto, que busca retratar la trayectoria de Michael Jackson, una de las figuras más influyentes en la historia de la música; sin embargo, las primeras reseñas apuntan a problemas en el enfoque narrativo y en la manera en que se abordan los momentos más complejos de su vida.

Antes de su estreno, la película había generado interés por distintos factores, entre ellos la participación de Jaafar Jackson, sobrino del artista, en el papel principal. Su elección despertó curiosidad por el grado de fidelidad que podría alcanzar en la interpretación.

A pesar de ello, la recepción inicial por parte de la crítica ha sido mayormente negativa. El contraste entre la expectativa y las primeras evaluaciones refleja una tendencia frecuente en este tipo de producciones, donde la dimensión del personaje retratado eleva el nivel de exigencia narrativa.

Los principales señalamientos de la crítica

De acuerdo con el consenso preliminar, varios elementos han influido en la baja calificación obtenida por la película. Entre los puntos más mencionados destacan el tratamiento de las controversias, pues los críticos consideran que la cinta evita los aspectos más polémicos de Michael Jackson, por otro lado, hay una narrativa dispersa, ya que el guion abarca distintas etapas de la vida de Jackson sin desarrollar con detalle su evolución personal o artística y finalmente se señala una falta de propuesta visual o narrativa que distinga a la película dentro del género biográfico.

Estos factores han llevado a que la película sea percibida como un retrato incompleto, en el que el equilibrio entre la figura pública y la dimensión privada del artista no termina de consolidarse.

Uno de los pocos aspectos que ha recibido comentarios positivos es la interpretación de Jaafar Jackson. Diversas reseñas reconocen su capacidad para replicar gestos, movimientos y matices vocales de Michael Jackson.

Este desempeño no ha sido suficiente para contrarrestar las críticas hacia otros elementos de la producción. La dirección y el enfoque del guion continúan siendo los puntos más cuestionados dentro de las evaluaciones iniciales.

Biopic, el género impopular en cines

El desempeño crítico de Michael recuerda a casos anteriores dentro del mismo género, donde la recepción de la crítica y la respuesta del público no siempre coinciden. Un ejemplo es Bohemian Rhapsody, que enfrentó cuestionamientos por parte de especialistas, pero logró una fuerte aceptación en taquilla.

Este antecedente mantiene abierta la posibilidad de que la película encuentre una mejor recepción entre las audiencias, especialmente considerando la base de seguidores del artista y el interés que genera su legado.

Con un presupuesto superior a 150 millones de dólares, los estudios Lionsgate y Universal Pictures apuestan a que el interés del público impulse el desempeño comercial de la cinta.

A pesar del inicio crítico, el comportamiento en taquilla será un factor clave para determinar el impacto real del proyecto. Las biografías musicales han demostrado en el pasado que pueden sostenerse comercialmente incluso frente a reseñas negativas.

Un arranque que marca el rumbo

El debut por debajo del 30% en Rotten Tomatoes coloca a Michael en una posición complicada dentro del panorama crítico. A medida que la película llegue a más mercados y se amplíe el número de reseñas, la calificación podría ajustarse.

Por ahora, una de las valoraciones recogidas en el sitio resume el tono general de la crítica:

“La película se siente más como un producto aprobado por el entorno del artista que como un retrato cinematográfico profundo de una figura compleja.”

bgpa