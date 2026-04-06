La historia detrás de "Bink's Sake": Canción de One Piece que Oda creó para que fuera himno escolar

Dentro del universo de One Piece, la música no aparece por casualidad. Cada elemento tiene un peso narrativo y, en algunos casos, una planeación que se adelanta años a lo que el público ve en pantalla. Ese es el caso de Bink’s Sake, una canción que hoy es clave en la historia, pero que estuvo lista mucho antes de que pudiera escucharse por primera vez.

Aunque para muchos fans el tema está ligado directamente a Brook y a uno de los momentos más emotivos del anime, su origen revela una decisión poco común incluso dentro de una industria acostumbrada a planear a largo plazo.

Bink’s Sake, una canción pensada años antes de su debut

A inicios de los 2000, Eiichiro Oda ya tenía en mente el desarrollo de un arco que todavía estaba lejos de publicarse. La historia de Brook requería algo más que diálogos, pues necesitaba una pieza musical que explicara su pasado, su soledad y su conexión con Laboon.

Con esa idea, el creador de One Piece escribió la letra de Bink’s Sake antes de que el arco de Thriller Bark existiera en papel. Pero no se quedó ahí. En lugar de dejar la adaptación musical en manos del anime, tomó una decisión poco habitual y encargó la composición con años de anticipación.

Para ello recurrió a Kohei Tanaka, responsable de uno de los temas más reconocibles de la serie, “We Are!”. La indicación fue clara: crear una canción que sonara a tradición, que pudiera cantarse como un himno pirata y que transmitiera camaradería.

El resultado fue una melodía que, incluso sin contexto, funciona por sí sola. Pero ese adelanto creativo trajo una consecuencia inesperada.

Por qué Bink’s Sake tardó años en aparecer en One Piece Captura de Pantalla

El cálculo en Bink’s Sake que no salió como esperaba

Aunque Eiichiro Oda tenía clara la importancia de Bink’s Sake, subestimó el tiempo que le tomaría llegar a ese punto de la historia. Lo que pensó que sería una espera corta se extendió durante años.

La letra apareció en el manga hasta 2007, mientras que en el anime no se escuchó sino hasta 2008. Es decir, la canción estuvo lista aproximadamente cuatro años antes de que el público pudiera conocerla.

Este desfase no es menor si se considera la escala de One Piece, una obra que constantemente amplía sus tramas y desarrolla a sus personajes con tiempos poco predecibles.

Sin embargo, cuando finalmente apareció, lo hizo en el momento adecuado. La escena de Brook cantando mientras su tripulación desaparece convirtió la canción en uno de los momentos más recordados de la serie.

Por qué Bink’s Sake tardó años en aparecer en One Piece Captura de Pantalla

El plan que nunca llegó a las aulas

Más allá de su función dentro de la historia, Eiichiro Oda tenía una intención adicional con Bink’s Sake. Su idea era que la canción trascendiera el manga y el anime, al punto de convertirse en un referente cultural.

El objetivo era que la letra pudiera incluirse en materiales educativos en Japón, como sucede con canciones tradicionales o textos clásicos. La intención era que nuevas generaciones la aprendieran en un contexto más amplio que el entretenimiento.

El problema fue evidente desde el título. La canción gira en torno al sake, una bebida alcohólica, lo que complicó cualquier posibilidad de llevarla a un entorno escolar. A pesar de su enfoque en la amistad y la aventura, el contenido no fue considerado adecuado para ese tipo de uso.

Aun así, la canción logró algo similar por otra vía: se volvió ampliamente reconocida entre fans, quienes la han adoptado como uno de los símbolos más fuertes de la serie.

Por qué Bink’s Sake tardó años en aparecer en One Piece Captura de Pantalla

El regreso de Bink’s Sake en nuevas adaptaciones

Con el paso del tiempo, Bink’s Sake no ha perdido relevancia. De hecho, su presencia se ha extendido a nuevas adaptaciones, incluyendo la versión live action de Netflix.

En la segunda temporada, la producción decidió incorporar la melodía antes de que la trama llegue oficialmente a Thriller Bark. Esta decisión apunta a conectar desde temprano con la esencia emocional de la serie, especialmente para quienes ya conocen el significado detrás de la canción.

El uso anticipado también funciona como puente entre generaciones: quienes crecieron con el anime reconocen la referencia, mientras que los nuevos públicos comienzan a familiarizarse con uno de los elementos más importantes del universo de One Piece.

A más de dos décadas de su creación, Bink’s Sake sigue ocupando un lugar central. Lo que comenzó como una idea adelantada terminó convirtiéndose en una pieza que acompaña a la historia en distintas etapas, adaptaciones y formatos.

Aquí puedes escuchar la canción: