FGR procesa a dos personas por posesión ilegal de 107 aves en Morelos

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de dos personas por su probable responsabilidad en un delito contra la biodiversidad, en la modalidad de posesión de fauna silvestre.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el aseguramiento se realizó en enero pasado, en la colonia Centro del municipio de Yecapixtla, Morelos. Durante recorridos de seguridad en un tianguis ganadero, policías municipales detectaron a un hombre y una mujer a bordo de un vehículo donde transportaban 21 jaulas con 107 aves de distintas especies y colores.

Las aves estaban distribuidas en 21 jaulas y varias especies se encuentran bajo protección especial o en peligro de extinción. FGR

Tras la inspección, se confirmó que varios ejemplares se encuentran catalogados bajo estatus de riesgo, ya sea como especies sujetas a protección especial, amenazadas o en peligro de extinción, conforme a la normatividad ambiental vigente.

Ante estos hechos, los oficiales detuvieron a José “N” y Yanin “N”, además de asegurar la unidad en la que se trasladaban. Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal en Morelos, que inició las diligencias ministeriales, policiales y periciales para integrar el expediente.

Las aves estaban distribuidas en 21 jaulas y varias especies se encuentran bajo protección especial o en peligro de extinción. FGR

La representación social adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional aportó los datos de prueba ante el juez de control, quien calificó de legal la detención y dictó la vinculación a proceso.

Como medidas cautelares, la autoridad judicial ordenó la presentación periódica quincenal de los imputados y les prohibió salir del estado donde residen. También fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

El caso continúa en etapa procesal mientras se determina la situación jurídica de los involucrados.