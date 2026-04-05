¡Al estilo One Piece! Bayern Munich lanza amenaza al Real Madrid

El Bayern Munich sorprendió a sus seguidores con una publicación muy peculiar en redes sociales: una ilustración al estilo del anime One Piece que representa a sus jugadores listos para la próxima aventura, previo al duelo de ida de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League contra el Real Madrid.

La imagen, generada mediante inteligencia artificial, coloca al portero Manuel Neuer como Luffy, el icónico protagonista de One Piece, liderando una embarcación junto a varios de sus compañeros de equipo. El sombrero de paja de Luffy destaca en el centro, mientras Neuer dirige la nave con actitud de mando.

En la ilustración también se pueden ver a Harry Kane futbolista inglés, Luis Díaz y Jamal Musiala entre otros, con gestos positivos dentro de la embarcación. La vela lleva el escudo del Bayern, reforzando el mensaje de unidad y determinación del conjunto bávaro.

Con esta publicación, el Bayern busca transmitir optimismo y motivación antes de enfrentar al Real Madrid en la Champions League, un duelo que promete ser intenso y de alta exigencia en el Estadio Santiago Bernabéu, donde se jugará la ida el próximo martes.

Mientras tanto, en la Bundesliga, el equipo de Munich sigue dominando sin problemas. Después de 28 jornadas, lidera la tabla con 73 puntos, seguido del Borussia Dortmund, que suma 64 unidades, mostrando que el Bayern mantiene su fortaleza tanto en Europa como en el torneo local.