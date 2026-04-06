Fans de Super Junior caen en concierto; así respondió el grupo de K-pop

La magia de la última presentación del grupo de K-pop Super Junior se vio opacada por un accidente: fans cayeron de las gradas en pleno concierto. ¿Qué pasó? Este incidente encendió nuevamente las alarmas sobre los protocolos de seguridad en eventos masivos de alta demanda.

Aunque el mundo del K-pop es conocido por su precisión milimétrica, coreografías impecables y una producción visual que deja a cualquiera con la boca abierta; pero también existen ocasiones donde los accidentes ocurren.

Super Junior, un grupo que ha dominado la escena durante dos décadas, cuenta con una base de seguidores, conocida como E.L.F., que se caracteriza por su entrega y entusiasmo desbordante.

Durante el evento, la euforia por estar cerca de sus ídolos llevó a una aglomeración en ciertas zonas estratégicas que, lamentablemente, la infraestructura del lugar no pudo soportar.

El video del momento exacto del colapso se volvió viral en cuestión de minutos, mostrando la fragilidad de las vallas de contención frente a la marea humana.

Fans de Super Junior caen en concierto X @justelfsj

¿Qué pasó en el concierto de Super Junior donde cayeron fans?

El concierto, que formaba parte de las celebraciones por un aniversario más del grupo en su natal Corea del Sur, transcurría con la energía vibrante que caracteriza a los Reyes del Hallyu.

Sin embargo, según lo que comentaron fans en redes sociales, la estructura de seguridad en una de las secciones laterales de la pista comenzó a mostrar señales de inestabilidad debido a la presión constante de la multitud que intentaba obtener una mejor vista de los miembros.

En videos que podemos encontrar en X, se observa cómo una valla metálica de protección colapsa repentinamente cuando Ryeowook se acercó a saludar a ELF; los fans que estaban apoyados en ella cayeron hacia el área del pasillo técnico.

Fans de Super Junior caen en concierto Super Junior

El integrante de Super Junior se observa consternado, incluso su primera acción fue intentar detener a la multitud cuando caía alzando los brazos; una vez que ocurrió el accidente, él corrió a buscar a seguridad para poder ayudar a la gente que había sido afectada.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades sanitarias y los organizadores del evento, tres personas resultaron heridas tras el incidente. Los afectados fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica.

Fans de Super Junior caen en concierto Super Junior

¿Qué dijo Super Junior sobre el accidente?

Leeteuk, el líder del grupo, fue uno de los primeros en acercarse al borde del escenario para intentar visualizar lo que estaba pasando y pedir calma a la multitud. Testigos en el lugar mencionan que los integrantes detuvieron brevemente el segmento para asegurar que los paramédicos pudieran trabajar sin distracciones.

El grupo instó a los fans a dar un paso atrás y respetar los límites de seguridad, recordando que el amor por el grupo no debe estar por encima del bienestar físico personal.

Una vez terminado el concierto, algunos miembros como Siwon y Ryeowook fueron vistos a las afueras del hospital esperando noticias de las personas heridas, según compartió su experiencia una de las fans afectadas.

Por otro lado, SM Entertainment, la agencia encargada del grupo, emitió un comunicado oficial horas después del suceso. Expresaron su más profunda disculpa por los inconvenientes y el susto causado, también aseguraron que se harán responsables de los gastos médicos de los tres fans heridos y prometieron realizar una auditoría exhaustiva de la empresa de seguridad contratada para el montaje del recinto.