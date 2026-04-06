Juan de Dios Pantoja explota contra Steff Loaiza; asegura que le tiene envidia a su hermana

Juan de Dios Pantoja, respondió a las acusaciones realizadas por Steff Loaiza a través de un video publicado en YouTube, en el que lo señala de manipular a su hermana mayor, Kimberly Loaiza, así como de no cumplir con el acuerdo de aportar el 50 por ciento de los gastos de hospitalización de su madre, además de presuntamente impedir que la “Lindura Mayor” conviva con su familia.

A través de sus historias de Instagram, Pantoja expresó que Steff Loaiza sentiría envidia hacia su hermana mayor, situación que —según él— ha ocurrido desde hace años.

También señaló que Mario, pareja de Steff, habría realizado campañas para desprestigiar a Kimberly.

Este tipo sigue jugando el juego, novia que se le atraviesa, novia que manipula… o no les parece que lo mismo pasó con su ex”, afirmó, en referencia a Kenia Os.

El influencer, añadió que ha tenido poca convivencia con Steff en los últimos años, por lo que considera que ella no estaría al tanto de la totalidad de la relación familiar. Además, aseguró que ella se dedica actualmente a redes sociales gracias a una iniciativa que, según él, por su iniciativa y que a partir de ello conoció a su actual pareja (Mario).

Respecto a los gastos hospitalarios, Pantoja señaló que no se habría completado el porcentaje acordado debido a que, según su versión, se habría negociado un descuento con el hospital tomando en cuenta pagos previos realizados por ellos. Afirmó además que ellos han gastado alrededor de un millón de pesos.

También dijo sentir desconfianza hacia algunos médicos que atienden a su suegra, al ser —según él— conocidos de la familia de Mario.

Tú no me salgas con que pagas cosas fuera del hospital porque nosotros también y mucho más que ustedes. Tú dijiste que pondrías el 25 por ciento y no lo has hecho. Dices que cuidas a tu mamá, pero entras unos minutos al día a verla…”, declaró el creador de contenido.

Añadió que, si fuera necesario, podrían hacerse públicas las cuentas del hospital y las transferencias realizadas, asegurando que él podría demostrar los pagos que ha realizado, mientras que la otra parte mostraría montos menores.

Asimismo, afirmó que Steff debería estar agradecida por las aportaciones realizadas, ya que, según él, se le ha apoyado “en silencio”.

Pantoja también mencionó que hace años advirtió a Kimberly que podrían surgir conflictos públicos con la otra parte, así como ataques en redes sociales.

En otro momento de su declaración, lanzó comentarios dirigidos a Mario, a quien acusó de incitar el odio hacia Kimberly y de no estar presente en la vida de su hija, además de referirse a supuestos antecedentes de conflictos familiares.

El creador de contenido sostuvo que toda la situación pudo haberse manejado de forma privada, pero que —según él— Mario habría utilizado el conflicto para impulsar su podcast y generar atención pública.

Qué lástima que seas una queda bien… nunca saliste a defender a tu hermana”, expresó, cuestionando la postura de Steff.

También acusó a la joven de no eliminar comentarios negativos dirigidos a su hermana, mientras que, según su versión, sí habría permitido otros mensajes en su contra.

Pantoja afirmó además que algunas personas involucradas estarían actuando de forma hipócrita en medio del conflicto familiar, y lanzó críticas sobre situaciones personales del entorno de Steff y Mario.

En otro punto de su declaración, reiteró que la salida que realizó por su aniversario tuvo como objetivo apoyar emocionalmente a Kimberly y ayudarla a distraerse de la situación familiar, negando que tuviera intención de provocar a terceros.

Señaló que Kimberly estaría pasando por un momento difícil, lo cual incluso se habría reflejado en publicaciones recientes donde aparece llorando.

Juan de Dios Pantoja, aseguró que la situación ha sido utilizada para generar controversia en redes sociales, y afirmó que su familia ha actuado con la intención de proteger la salud de su suegra y mantener el bienestar familiar.

El creador de contenido afirmó que no le interesa “quedar bien” con las personas involucradas, a quienes calificó como “traidores”, y aseguró que desde el inicio de las relaciones familiares ya percibía tensiones y desconfianza.

En sus mensajes, también abordó el tema de los gastos médicos de su suegra, asegurando que su familia es quien ha cubierto la mayor parte de los costos hospitalarios, y retó a que se transparenten los comprobantes de pagos realizados. Incluso planteó la posibilidad de igualar aportaciones económicas de manera pública para respaldar sus afirmaciones.

El influencer señaló además que no considera necesario justificar la frecuencia de sus visitas al hospital, asegurando que lo importante es garantizar la atención médica de su suegra,

Por otro lado, acusó a algunos integrantes de la familia de utilizar la situación para generar atención en redes sociales, mientras que, según su versión, ellos han evitado responder públicamente durante un tiempo.

Pantoja concluyó que no continuará profundizando en el conflicto a través de redes sociales y advirtió que cualquier aclaración futura deberá hacerse con pruebas.

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